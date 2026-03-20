Arriva una nave israeliana, portuali minacciano lo sciopero

Usb annuncia la protesta come avvenuta un paio di giorni fa a Genova: "Impensabile lavorare su una nave israeliana in questo momento"

LIVORNO — L'attracco della nave Zim Virginia, nave container che naviga attualmente sotto bandiera israeliana, potrebbe far scattare uno sciopero dei lavoratori portuali.

Lo ha annunciato l'Unione Sindacale di Base, che ha specificato come la propria Rsu di Alp, ovvero l'Agenzia per il lavoro portuale, e la segreteria del sindacato siano pronte a "dichiarare sciopero qualora anche i lavoratori dell'articolo17 dovessero essere avviati su quella nave".

L'attracco dell'imbarcazione al terminal Darsena Toscana è previsto nella notte di domani, lunedì 29 Settembre. Un paio di giorni fa, l'Usb di Genova aveva già proclamato uno sciopero immediato in concomitanza dell'arrivo della Zim New Zealand, un'altra imbarcazione simile, al terminal Spinelli.

"È impensabile che in questo momento drammatico, in cui la popolazione di Gaza è sotto attacco e stremata dalla fame, e mentre i nostri fratelli e sorelle sulla Global Sumud Flottilla sono minacciati costantemente, poter pensare di lavorare una nave della compagnia armatoriale israeliana - hanno scritto da Usb - non è solo una questione di coscienza ma anche un messaggio politico che vogliamo mandare. Inoltre esprimiamo tutta la nostra solidarietà ai portuali genovesi del Collettivo autonomo lavoratori portuali e di Usb che stanno lottando nel porto Ligure così come abbiamo fatto noi in quello di Livorno".