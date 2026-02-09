Attualità Lunedì 09 Febbraio 2026 ore 14:30
Lavori sull'Aurelia, chiude una carreggiata
Al via gli interventi di manutenzione programmata della segnaletica. Interessato il tratto tra Livorno Centro e Collesalvetti
LIVORNO — Hanno preso il via oggi, lunedì 9 Febbraio, gli interventi di manutenzione programmata della segnaletica nel tratto livornese dell'Aurelia. Lo rende noto Anas.
Per consentire l’esecuzione dei lavori, fino a mercoledì 11 febbraio, la carreggiata in direzione nord sarà chiusa tra gli svincoli di Livorno Centro e Collesalvetti.
Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Livorno Centro e rientro allo svincolo di Collesalvetti.
