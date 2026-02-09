Questo sito contribuisce alla audience di 
Lunedì 09 Febbraio 2026
Lavori sull'Aurelia, chiude una carreggiata
Attualità Lunedì 09 Febbraio 2026 ore 14:30

Lavori sull'Aurelia, chiude una carreggiata

Al via gli interventi di manutenzione programmata della segnaletica. Interessato il tratto tra Livorno Centro e Collesalvetti



LIVORNO — Hanno preso il via oggi, lunedì 9 Febbraio, gli interventi di manutenzione programmata della segnaletica nel tratto livornese dell'Aurelia. Lo rende noto Anas. 

Per consentire l’esecuzione dei lavori, fino a mercoledì 11 febbraio, la carreggiata in direzione nord sarà chiusa tra gli svincoli di Livorno Centro e Collesalvetti.

Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Livorno Centro e rientro allo svincolo di Collesalvetti.

