Migranti sbarcati a Livorno, tra loro il presunto scafista

L'uomo era tra le 13 persone sbarcate giovedì dalla Ocean Viking. E' indagato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

LIVORNO — Ci sarebbe anche il presunto scafista tra le 13 persone sbarcate giovedì 29 Maggio a Livorno dalla Ocean Viking, la nave umanitaria di Sos mediterranee approdata nel porto labronico dopo una operazione di salvataggio in acque libiche.

L'uomo, cittadino egiziano di 34 anni, è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria in virtù, spiega una nota della questura, delle risultanze investigative raccolte sul posto dalla squadra mobile.

Da alcune testimonianze raccolte dagli investigatori, il cittadino egiziano sarebbe stato colui che in acque internazionali, avrebbe preso il timone di una piccola imbarcazione in legno con a bordo numerosi migranti, fino al giorno in cui, rimasti in 53, sono stati raggiunti e messi in salvo dalla nave umanitaria.

40 persone fra cui 6 bambini, 19 donne e 28 minori, sono stati fatti sbarcare in Sicilia, mentre per altre 13 persone (9 uomini e 4 donne) il viaggio a bordo della Ocean Viking è proseguito fino a Livorno, assegnato come porto di sbarco.

La squadra mobile, una volta verificata l’identità del cittadino egiziano indicato dai testimoni come il loro “traghettatore”, hanno proceduto ad un più approfondito controllo, risalendo ad un suo precedente ingresso, due anni prima, sul territorio nazionale. Anche in quel caso, senza alcun titolo di soggiorno: ingresso, fra l’altro, seguito a brevissima distanza da una sua partenza in territorio extra Schengen dall’aeroporto di Fiumicino.

Per gli investigatori, spiega la polizia, si tratterebbe di "Un ulteriore indizio in ordine alla formulazione dell’ipotesi delittuosa, a carico dell’egiziano, di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina".

Nel corso della successiva perquisizione, nello zaino dell'uomo sarebbero stati trovati dei soldi, suddivisi in banconote da 20 euro. Secondo gli investigatori possibile provento dell’illecito. L'uomo è stato portato nella casa circondariale di Livorno, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini proseguono.