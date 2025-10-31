Questo sito contribuisce alla audience di 
venerdì 31 ottobre 2025
Sport martedì 30 settembre 2025 ore 06:00

Livorno ha vinto il Trofeo delle province toscane

La manifestazione è stata da sempre terra di conquista per la rappresentativa fiorentina. Quest'anno la svolta con gli atleti della provincia



PROVINCIA DI LIVORNO — Da quando esiste il Trofeo delle Province Toscane d'atletica, ovvero il 1926, la manifestazione è stata da sempre terra di conquista per la rappresentativa fiorentina. Non era mai accaduto che la vittoria andasse nello stesso anno alla formazione maschile e femminile di un'altra provincia che non fosse il capoluogo; quest'anno è successo che ha vinto Livorno. 

Le agguerrite 20 maglie gialle della provincia di Livorno, selezionate con due gare disputate a settembre a Rosignano e Cecina, hanno premiato il lavoro di società ed allenatori che non si sono fermati nemmeno nel periodo estivo.

In gara a Pisa le formazioni "Ragazzi/" (12-13 anni) delle 10 province della Toscana su: 60, 600, 2 km di marcia, lungo, peso e 4x100. Ben 3 le vittorie dei Livornesi, nel lungo con Enrico Vita (Ca Piombino) con 5.61, in entrambe le 4x100 (Pini, Bernini, Bedini, Leonardin) al femminile, e (Londi, Amadori, Del Giudice, Vita) al maschile. Il successo è arrivato grazie a ben 7 secondi posti conquistati da: Andrea Amadori ( CG Costa Etrusca) sui 60 con 7"6, Michele Calamati (2km marcia , 10'47"7, Miriam Iavagnilio 600 1'48"9, (entrambi Atl Livorno) Carolina De Simoni 2km marcia 11'09"4, Emily Leonardini sui 60m con 8"1, (entrambe Libertas Livorno), e Viola Pini lungo 4.68 (CA Piombino), il bronzo è arrivato nei 60 da Gioia Bernini (ATl Li) 8"3 e da Cecilia Gelli (Lib Li) nella marcia con 11'16"1. Ma il successo di squadra è stato completato dai risultati degli altri atleti, Sofia Barbagli 9^ nel peso, Zoe Bedini 7^ lungo, Marta Benti 5^ nei 600, Tommaso Bertini 6é marcia, Ferdinando Del Giudice 4° nei 60, Ezer Fikini 15° nei 600, Matteo Lepri (costa etr) 4° nel peso, Enea Londi (costa etr) 5° nei 600, Elia Mentessi (costa etr) 8° nel lungo, Leonardo Nicolai (atl Liv) 5° nel peso e da Roselli Noa (Costa Etr ) 13^ nel peso. Al maschile come detto vittoria per Livorno con 111 punti, 2^ Firenze 109, 3^ Pistoia 89 punti, al femminile bis delle Livornesi con 108 punti, 2^ Firenze 103 punti, 3^ Pisa 97 punti.

