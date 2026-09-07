Atletica, grandi prove al meeting di Majano

Prossimo appuntamento sabato 12 Settembre presso la pista Mennea per la terza Notturna di Cecina

PROVINCIA DI LIVORNO — E’ entrata nel vivo la seconda parte di stagione per l’atletica giovanile. Quest’anno la rappresentativa Under 16 e 14 di Livorno ha partecipato ad uno degli eventi più interessanti per questa fascia d’età in italia, il meeting internazionale Città di Majano in Friuli.

Per gli atleti livornesi è stata una novità trovarsi ad andare sui blocchi di partenza ed in pedana con “comandi” in inglese ed avere accanto in corsia anche atleti serbi, polacchi e lituani. La manifestazione arrivata alla 34esima edizione per rappresentative provinciali e di piccole regioni ha visto la vittoria delle Marche, su Padova e Belgrado.

Livorno ha chiuso con un 14esimo posto globale su 22 squadre, 5 delle quali straniere. I lampi di gloria per i labronici si sono avuti dalla 15enne del CG Costa Etrusca Vittoria Nencioni secondo negli 80h con pb portato a 11.96, dal terzo posto negli 80 di Francesco Ceccarelli con 9.39 , il 4° negli 80 di Rachel Ikponween con 9.99 entrambi Atletica Livorno e del 5° della 4x100 Cadette Nencioni-Greta Lorenzini-Rebecca Vanni-Ikponween R. con 50”90. Bene anche Gregorio Giovannini nell’alto 7° con 1.49, Valentino Bosh Zolo 8° nei 600 con

1’40”76, 10°nTommaso Anselmi nel lungo con 5.66, hanno contribuito al risultato finale di squadra Andrea Amadori, Anna Bargelli, Cristiano Bargelli, Alisia Brontolone, Elia Catalano, Jacopo De Castro, Alice Fornaciari, Sofia Guglielmi, Rabecca Ikponween, Emily Leonardini, Federico Lorenzini, Greta Lorenzini, Sofia Mansueto, Vittoria

Mori,Lorenzo Pagni, Biagio Parrini, e Marco Zazzetta.

"Sulla classifica finale della squadra di Livorno purtroppo hanno pesato come macigni i

4 zeri dovuti a: nulli, cadute, malesseri per il caldo, e delle molte gare coperte con i velocisti/e delle staffette per forfait dei titolari a pochi giorni dalla partenza. Ma la cosa bella è stato vedere ragazzi aiutarsi, consolarsi, gioire e piangere per i risultati dei compagni pur di società diverse. - ha commentato Sonia Falchetti, presidente Circolo Giovanile Atletica Costa Etrusca - Un grazie dal delegato Fidal per Livorno va ad Atletica Livorno, Libertas Livorno, Arcobaleno Collesalvetti, Atleticaelba e CG Atl Costa Etrusca, ai tecnici presenti Adriano De Santis, Nicola Grossi alle famiglie Nencioni, Bozzolo e Pagni che hanno accompagnato gli atleti. Tra un anno Livorno ci riproverà. Per ultimo 'chapaux' alla Libertas Majano organizzatrice dell’evento e al suo presidente Snaidero, capace di organizzare un evento di spessore venendo in contro non poco alle esigenze dei partecipanti".

Intanto, sabato 12 Settembre presso la pista Mennea di Cecina a partire dalle ore 18 organizzato dal CG Atl Costa Etrusca prenderà il via la terza Notturna di Cecina, gara in pista per il settore assoluto, dove si assegnerà anche il titolo regionale Cadetti/e di marcia e si svolgerà la prima giornata del Pentathlon/esathlon cadetti, inoltre in collaborazione con i Veterani dello Sport sarà assegnato il premio Valla-Testoni.