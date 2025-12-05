Modifiche bus per chi va e torna da scuola

A partite dal 9 Dicembre Autolinee Toscane ha attivato una serie di modifiche per facilitare l'ingresso e l'uscita degli studenti

PROVINCIA DI LIVORNO — Autolinee toscane ha previsto una serie di variazioni per le tratte dedicate agli studenti al fine di agevolare i percorsi di andata e ritorno da scuola. Le modifiche saranno attivate dal 9 Dicembre.

I collegamenti interessati sono quelli per/da gli istituti superiori di Piombino, sia per i collegamenti fra le frazioni collinari e gli Istituti di Rosignano e Cecina. Autolinee Toscane proseguirà il confronto con le istituzioni scolastiche e territoriali per monitorare l’efficacia degli interventi e valutare ulteriori miglioramenti del servizio a beneficio degli studenti del territorio.

Di seguito le modifiche.

Servizi extraurbani area Piombino:

Linea 002 ritorno

Corsa (validità: Scolastica Feriale) da V. L. da Vinci a Banditelle POSTICIPA orario partenza dalle 13:35 alle 13:45 (per consentire uscita in orario alle 13:50)

Linea 002 andata

Corsa (validità: Scolastica Feriale) da Campiglia Ospedale a Campiglia Stazione ANTICIPA orario partenza dalle 06:15 alle 6:13 (per migliorare intermodalità)

Linea 002 ritorno

Corsa (validità: Invernale Feriale) da Campiglia Stazione a Campiglia Ospedale POSTICIPA orario partenza dalle 14:25 alle 14:26 (per consentire coincidenza con linea 200)

Linea 003 ritorno

Corsa (validità: Scolastica Feriale) da Campiglia Stazione a Suvereto POSTICIPA orario partenza dalle 14:05 alle 14:11 (per mantenere le coincidenze in essere)

orario partenza dalle 14:05 alle 14:11 (per mantenere le coincidenze in essere) Corsa (validità: Scolastica Feriale) da Suvereto a Monterotondo POSTICIPA orario partenza dalle 14:30 alle 14:35 (per mantenere le coincidenze in essere)

Linea 003 ritorno

Corsa (validità: Scolastica Feriale) da Campiglia Stazione a Suvereto ANTICIPA partenza dalle 15:30 alle 15:15 (per ridurre l'attesa a Campiglia stazione per gli utenti di Suvereto)

Linea 011 ritorno

Corsa (validità: Scolastica Feriale) da Campiglia Stazione a P.zza Caduti del Lavoro POSTICIPA orario partenza dalle 14:05 alle 14:11 (per mantenere le coincidenze)

Servizi extraurbani area Livorno:

Linea 109 Andata (direzione Cecina)

Corsa (validità: Scolastica Feriale) da Castelnuovo a P.zza della Libertà 7:10 – 8:04 ANTICIPA partenza di 5 minuti

partenza di 5 minuti Corsa (validità: Scolastica Feriale) da Porta a Castiglioncello a Cecina P.zza della Libertà 7:35 – 8:04 ANTICIPA partenza di 5 minuti

partenza di 5 minuti Corsa (validità: Scolastica Feriale) da Rosignano M.mo Vignone a Cecina P.zza della Libertà 7:15 – 8:00 ANTICIPA partenza di 9 minuti

partenza di 9 minuti Corsa (validità: Scolastica Feriale) da V. G Rossa 40c a Cecina P.zza della Libertà 7:14 – 7:56 ANTICIPA partenza di 5 minuti

Linea 109 Ritorno (direzione Rosignano)

Corsa (validità: Scolastica Feriale Escluso sabato) da Cecina P.zza della Libertà a Posta a Castiglioncello 7:10 – 7:35 ANTICIPA partenza di 5 minuti

partenza di 5 minuti Corsa (validità: Scolastica Feriale Escluso sabato) da Cecina P.zza della Libertà a V. Forlì, V. Solvay 6:35 – 7:00 ANTICIPA partenza di 9 minuti

partenza di 9 minuti Corsa (validità: Scolastica Feriale Escluso sabato) da V. Forlì, V. Solvay a Rosignano M.mo Vignone 7:00 – 7:15 ANTICIPA partenza di 9 minuti

partenza di 9 minuti Corsa (validità: Scolastica Feriale Escluso sabato) da Cecina P.zza della Libertà a V. Rossa Deposito AT 6:40 – 7:12 ANTICIPA partenza di 5 minuti

partenza di 5 minuti Corsa (validità: Scolastica Feriale) da Cecina P.zza della Libertà a V. Pescine, V. Fermi 7:36 – 8:02 ANTICIPA partenza di 5 minuti

partenza di 5 minuti Corsa (validità: Scolastica Feriale) da V. Pescine 5 Strade a Castelnuovo 14:34 – 14:50 POSTICIPA partenza di 3 minuti (per migliorare la coincidenza con corsa L.109 proveniente dalle scuole di Cecina)

Linea 110 Ritorno (direzione Casagiustri)

Corsa n. 10110004 ((validità: Scolastica Feriale) da Bibbona Campo Sportivo a Cecina P.zza della Libertà 7:15 – 7:36 ANTICIPA partenza di 5 minuti

In conseguenza delle variazioni sulla linea 109, al fine di mantenere le coincidenze in essere con le linee urbane, modificano l’orario anche le seguenti corse del Servizio urbano di Rosignano:

Linea 1 Ritorno - Urbano Rosignano

Corsa (validità: Scolastica Feriale) da Rosignano M.mo Vignone a P. Musselburgh 7:27 – 7:57 ANTICIPA partenza di 5 minuti

partenza di 5 minuti Corsa (validità: Invernale Feriale) da Rosignano M.mo Vignone a P. Musselburgh 7:25 – 7:50 ANTICIPA partenza di 3 minuti (per uniformare orario invernale)

Linea 4 Andata - Urbano Rosignano

Corsa (validità: Invernale Feriale) da Rosignano M.mo Vignone a Gabbro 6:20 – 6:50 ANTICIPA partenza di 5 minuti

Linea 4 Ritorno – Urbano Rosignano

Corsa (validità: Invernale Feriale) da Gabbro a Rosignano M.mo Vignone 6:50 – 7:24 ANTICIPA partenza di 5 minuti (a Castelnuovo 7:05 ha coincidenza con linea 109, a Vignone ha coincidenza con linea 3 che non modifica orario: utenti attendono 5 minuti)

Linea 6 Andata - Urbano Rosignano

Corsa (validità: Scolastica Feriale) da Gabbro a P. Musselburgh 6:57 – 7:50 ANTICIPA partenza di 6 minuti

(a Rosignano Solvay coop 7:30 ha coincidenza con linea 109)

Corsa (validità: Invernale Vacanziera Feriale) da Gabbro a P. Musselburgh 7:00 – 7:40 ANTICIPA partenza di 5 minuti

Linea 6 Ritorno – Urbano Rosignano