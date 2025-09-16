Sanità, nuova data per lo sciopero

L’Azienda Usl Toscana nord ovest ha fatto sapere che potrebbero esserci dei disagi nell’erogazione dei servizi sanitari e amministrativi

PROVINCIA DI LIVORNO — È stato indetto uno sciopero per lunedì 22 Settembre 2025 proclamato dai sindacati Usb, Cub, Sgb, Adl Varese e indirizzato ai dipendenti di comparto e dirigenza della Pubblica Amministrazione.

L’Azienda Usl Toscana nord ovest ha fatto sapere che potrebbero esserci dei disagi nell’erogazione dei servizi sanitari (esami, ambulatori ecc) e amministrativi (prenotazione esami, accettazione ecc) anche affidati a ditte esterne che si dovessero manifestare a livello sia territoriale che ospedaliero.

Come previsto dalla normativa vigente, saranno comunque garantiti tutti i servizi minimi essenziali previsti per il settore della Sanità e, per quanto riguarda le attività connesse all’assistenza diretta ai degenti, sarà data priorità alle emergenze e alla cura dei malati più gravi e non dimissibili.