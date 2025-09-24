Migrazioni, Salvetti al Parlamento Europeo

La Russa e Santanchè da Salt Bae: cena stellare a Brera tra rito-show e imitazioni

Il sindaco di Livorno è intervenuto ad un convegno insieme all'assessore al sociale e ha parlato del porto di Livorno come attracco di navi ong

BRUXELLES — Il Sindaco di Livorno è intervenuto stamani a un convegno sulle migrazioni che si è svolto al Parlamento Europeo, a Bruxelles, e ha visto la partecipazione di varie città da tutta Europa.

Il Sindaco, insieme all'assessore comunale al Sociale, ha portato la testimonianza di Livorno (unica città italiana invitata oltre a Riace e Bologna) come porto di sbarco delle navi ONG che effettuano salvataggi nel Canale di Sicilia, avanzando alcune proposte relative alla possibilità di definire regole standard a livello europeo per la valutazione dei bisogni sociali e sanitari dei migranti nei luoghi di sbarco.

Nel tratteggiare i pregi e i limiti del sistema italiano di accoglienza e portando l'esperienza diretta di Livorno come porto sicuro, il Sindaco ha chiesto anche un maggior coinvolgimento dei territori nell'implementazione del nuovo quadro del Sistema europeo comune di asilo (CEAS), considerando imprescindibile l'esperienza dei sindaci per una corretta gestione del fenomeno migratorio.