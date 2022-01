Cantiere Toscana, 4 milioni a Livorno

Il capoluogo labronico tra i 74 comuni toscani che saranno oggetto di interventi grazie ad un finanziamento del Cipess

LIVORNO — C'è anche Livorno tra i 74 comuni toscani che saranno oggetto di interventi grazie ad un finanziamento del Cipess, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile.

Il pacchetto di opere, denominato "Cantiere Toscana", è stato presentato oggi dal presidente della Regione Eugenio Giani.

“Siamo di fronte – commenta il presidente Eugenio Giani – ad un imponente numero di interventi di varia natura, la cui realizzazione era attesa da tempo. Si trattava di presentare domande per ottenere contributi rispetto ad opere che avevano progetti immediatamente cantierabili, e così abbiamo fatto. Sono felice che abbiamo potuto finanziarli. Il valore complessivo di questi interventi raggiunge quasi i 121 milioni di euro. Un grande cantiere si apre in Toscana dopo anni, in grado di dare un contributo decisivo alla ripresa della nostra economia dopo un periodo difficile. Entro la fine dell’anno prenderanno il via tutti i cantieri, mentre le opere avranno tempi di realizzazione diversi. Sarà una Toscana più sicura, che mette a norma numerose scuole, a cui è destinata un’ingente parte delle risorse complessive ottenute, così come sono notevoli gli interventi di difesa del suolo e di carattere ambientale”.

Livorno ottiene 3.980.312 euro per due interventi: l'abbattimento di emissioni climalteranti in ambito urbano (via Firenze / Pvfs 20) e l'adeguamento/miglioramento sismico della primaria Giuseppe Micheli, Infanzia La Marmora. Gli altri comuni della provinvia interessati sono Portoferraio, che avrà 19.983 euro, Porto Azzurro che ne avrà 42.970 e Piombino dove arriveranno 1.800.000 euro.