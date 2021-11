Ex viceprefetto condannato per danno erariale

Giovanni Daveti era stato in servizio all'Elba è stato condannato dalla Corte dei Conti Toscana a risarcire lo Stato per la sua condotta illecita

LIVORNO — La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana con la sentenza depositata il 3 Novembre scorso ha condannato l'ex viceprefetto Giovanni Daveti, che era stato in servizio all'Elba, per danno erariale.

La corte di appello di Firenze nel Luglio 2020 aveva confermato per l'ex viceprefetto la condanna a 4 anni e 8 mesi di reclusione per i reati di associazione a delinquere finalizzata all'evasione fiscale, frode sulle accise, contrabbando, evasione di diritto doganali e falso in documenti pubblici (vedi articoli correlati sotto).

Nell'ambito della sua condotta illecita quindi sono stati ravvisati elementi per la contestazione del danno erariale.

"Nel merito, - si legge nella sentenza della Corte dei Conti - in parziale accoglimento delle richieste della Procura erariale, condanna il convenuto Giovanni Daveti al pagamento di complessivi euro 72.325,47, già comprensivi di rivalutazione monetaria, in favore dell’Erario, individuando quali amministrazioni danneggiate:

- per euro 29.200,00 l’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

- per euro 43.125,47 il Ministero dell’interno.

Tale importo sarà incrementato degli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all’effettivo soddisfacimento del credito nei confronti delle amministrazioni danneggiate [...]".