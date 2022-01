Una nuova allerta meteo per vento

L'ha emessa la Protezione civile regionale. Si tratta di un codice giallo che riguarda tutta la provincia di Livorno. Ecco le informazioni

LIVORNO — È stata prorogata fino a domattina, 10 Gennaio, l'allerta meteo con codice giallo per neve attualmente in corso sulle zone più orientali dell'Appennino fiorentino e aretino con accumuli in collina fino a circa 10 centimetri (occasionalmente neve anche a quote inferiori ai 200 metri con accumuli inferiori a 2 centimetri).

La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha diramato un avviso di criticità di codice giallo anche per vento, dalle ore 10 alle ore 20 di lunedì 10 Gennaio.

Le province interessate sono quelle di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Prato e Siena.

Domani sono previsti forti venti di Grecale (NE) con raffiche fino a 80-100 chilometri orari sulle vette appenniniche e dell'Amiata, fino a 60-80 su Arcipelago e costa centro-meridionale, fino a 40-60 su pianure centro-meridionali.

Previsti infine mari molto mossi al largo.