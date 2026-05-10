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Attualità Domenica 10 Maggio 2026 ore 15:48

Temporali, vento e mareggiate, nuova allerta

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La Protezione civile regionale ha diramato un nuovo codice giallo. Ecco le previsioni meteo



PROVINCE DI LIVORNO E PISA — Permane un flusso di correnti umide sulla Toscana che porteranno nel pomeriggio di oggi, domenica, precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o locale temporale sulle zone interne centro-meridionali. 

Per queste zone la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta di codice giallo per temporali forti con rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore valida fino alle ore 18 di oggi, domenica 10 Maggio.

I temporali si sposteranno nella giornata di domani, lunedì, sulla Toscana nord occidentale e saranno accompagnati da forti venti di libeccio e da mareggiate, fino alla costa centrale.


Per queste zone la Sala operativa ha emesso un’allerta di codice giallo per la giornata di domani, lunedì 11 maggio, con validità dalle 7 alle 16 per quanto riguarda il rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, dalle 12 a mezzanotte per il rischio vento e dalle 18 a mezzanotte per il rischio mareggiate.

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