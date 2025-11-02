Questo sito contribuisce alla audience di 
domenica 02 novembre 2025
Cronaca domenica 02 novembre 2025 ore 10:00

Addio a Paola Parenti, cordoglio dall'Asl

La donna lavorava nel settore Risorse umane ed era molto conosciuta e stimata. La data dei funerali



LIVORNO — "L’Azienda USL Toscana nord ovest esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa, avvenuta sabato 1 novembre, di Paola Parenti, operatrice del Dipartimento delle Risorse Umane che ha lavorato per anni nell’ambito territoriale livornese".

Si apre così una nota dell'Asl Toscana nord ovest.

"La sua scomparsa riempie di tristezza tutti i colleghi - non solo di Livorno ma anche di Lucca,Viareggio, Massa e Pisa - che l’hanno conosciuta e apprezzata e che la ricordano con stima e affetto.
Paola nell’ultimo periodo si è occupata delle carriere dei dirigenti e della valutazione del comparto. - prosegue la nota - Conosciutissima da tutti per il suo lavoro, sempre disponibile e attenta, ha intessuto negli anni una serie di relazioni di amicizia con tutti quelli che hanno avuto il piacere di conoscerla e il privilegio di interagire con lei".


"Paola ci mancherà - è il commosso e affettuoso ricordo delle colleghe e dei colleghi -. Il suo spirito attento e critico è stato tante volte stimolo per migliorare noi stessi e il nostro lavoro, era una persona che sapeva instaurare sempre un rapporto di fiducia e di rispetto, anche molto pratica nella ricerca di soluzioni di problemi, nessuno si sarebbe aspettato di doverla salutare così presto, Paola rimarrà sempre nei nostri cuori".


"Ai familiari giungano anche le condoglianze della direzione aziendale e della direzione di Ospedale e di Zona distretto di Livorno.
Un ultimo saluto a Paola può essere dato oggi, domenica 2 novembre, nelle Sale del Commiato del cimitero di Ardenza a partire dalle 15, mentre la cerimonia funebre si terrà domani, lunedì 3 novembre, alle ore 11 al cimitero di Montenero", conclude l'Asl.

