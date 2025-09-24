Questo sito contribuisce alla audience di 
Attualità lunedì 23 settembre 2019 ore 09:57

Alla scoperta dei luoghi della ricerca

La Notte dei ricercatori sbarca a Livorno con iniziative volte a far conoscere le eccellenze scientifiche cittadine



LIVORNO — Torna la “Notte dei ricercatori” un evento europeo per incoraggiare la partecipazione dei cittadini alla ricerca scientifica. Anche Livorno avrà la sua notte scientifica dal titolo “Itinerari alla scoperta dei luoghi della Ricerca e della Scienza della Città di Livorno” voluta e organizzata dall'assessora all'innovazione e università Barbara Bonciani. 

L'appuntamento è per venerdì 27 settembre a partire dalle 17,30. Le iniziative che avranno come meta i luoghi della scienza di Livorno: Villa Letizia, Scoglio della Regina, Dogana d'Acqua. “La finalità principale dell'iniziativa - ha affermato l'assessora Bonciani - è di valorizzare i centri di ricerca e le loro attività e fornire una maggiore conoscenza degli stessi ai cittadini livornesi. Livorno esprime peculiarità a livello internazionale sulla ricerca marina. Cercheremo di mettere a sistema questo sapere”.

L'iniziativa offre due itinerari. Il primo ha inizio alle 17 ed è un percorso culturale in battello e a piedi alla scoperta di Dogana D'Acqua e Scoglio della Regina. Seconda partenza alle 18. Il ritrovo è in piazza Giovine Italia (sotto l'Istituto Nautico Cappellini). Il percorso ha una durata di tre ore.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria. I numeri da chiamare sono : 0586/894563 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15,30 alle 18,30. Info: giro.battello.livorno@itinera.info. Indicare: cognome, numero passeggeri e contatto telefonico.

L'altro itinerario è in bicicletta. Il Ciclotour alla scoperta di Villa Letizia e dello Scoglio della Regina, a cura di Fiab e Circolo Mtb Porto di Livorno, parte alle 17,30 dalla Rotonda di Ardenza. La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti. Il percorso sarà principalmente lungo la pista ciclabile sul lungomare di circa 5 chilometri. Durante la visita al Polo Universitario di Villa Letizia sarà offerto un apericena. In caso di maltempo la pedalata sarà annullata.

Allo Scoglio della Regina dalle  20,30 si terrà uno spettacolo teatrale sul tema della ricerca scientifica. Gli attori che lo rappresentano sono Eleonora Zacchi, direttrice del Centro Artistico Il Grattacielo ed Emanule Barresi, direttore artistico del cinema/teatro I Quattro Mori.

L'articolo di ieri più letto
La Prefettura di Livorno ha diffuso una nota dopo la riunione. In corso interlocuzioni per individuare un porto alternativo. Il presidio continua
