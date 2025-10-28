Consumo di suolo, "dati con errori macroscopici"

Il sindaco Salvetti: "Al progetto di via San Marino attribuito un ettaro di consumo di suolo mentre sono 1.900 metri quadri di palestra e 7mila di parco"

LIVORNO — L'Amministrazione Comunale di Livorno contesta i dati riguardanti Livorno contenuti nell'edizione 2025 del Rapporto Sistema Nazionale per la protezione dell'Ambiente di Ispra (Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale) , intitolato "Consumo del suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici".

E' stato il sindaco Luca Salvetti a spiegare in conferenza stampa i motivi per i quali la ricerca non è attendibile.

"L'indagine sul consumo di suolo, - ha detto il sindaco - come ha personalmente dichiarato telefonicamente l'assessora all'Urbanistica Silvia Viviani a Michele Munafò di Ispra, (ndr responsabile dell’Area “Monitoraggio e analisi integrata uso suolo, trasformazioni territoriali e processi desertificazione” all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, e coordinatore della rete di monitoraggio del territorio e del consumo di suolo del Sistema Nazionale per la Protezione Ambientale), è stata condotta utilizzando solo Google Earth, non ci sono stati riscontri dal vivo, evidenziando un'errata interpretazione dei dati".

"Peccato che, per dei dati errati, o meglio, dei veri e propri abbagli, io come Sindaco mi sono preso l'appellativo di "cementificatore" e non ci sto", ha aggiunto il sindaco.



Salvetti ha dunque illustrato gli errori più evidenti.



"Il primo dato che ci è balzato all'occhio è che nel 2024 ci sarebbero stati 3 ettari e 58 di consumo di suolo in più rispetto al 2023, ma non è così. - ha detto Salvetti - Su questo dato pesa ad esempio una svista macroscopica: al progetto della palestra di via San Marino alla Scopaia è stato attribuito un ettaro di consumo di suolo: perché i rilevatori hanno considerato come "cementificata" l'intera area, mentre in realtà il progetto prevede 1.900 metri quadri di palestra e 7.000 metri quadri di parco".

Il Sindaco, supportato dall'assessora Silvia Viviani in videocollegamento ha aggiunto: "Abbiamo quindi continuato la nostra verifica con Ispra e ci hanno detto quali sono i punti principali in cui dalle foto di Google Earth hanno visto modificato il territorio. Primo punto: hanno considerato cementificazione i moduli provvisori delle scuole "Micheli" in via Giordano Bruno, che sono stati installati per il tempo necessario a ristrutturare l'edificio delle scuole Micheli (ma appunto sono moduli mobili, removibili). Altro punto: in Darsena Toscana hanno considerato come consumo del suolo i piazzali già "consumato" in quanto da sempre adibito a conteiner solo perchè è stato asfaltato per permettere alle gru e ai semirimorchi di agire.

E ancora, campo Livorno Nove, via Cattaneo: è stata intesa come consumo di suolo (quindi "cementificazione") la strada provvisoria che è stata fatta per permettere la realizzazione del ponte per lo stombamento del Rio Ardenza, nell'ambito dei lavori post alluvione. Quando il ponte sarà stato rifatto ed il rio stombato la strada tornerà ad essere un parco.

Spostiamoci verso il campo da golf in Banditella: dove c'erano già da decenni tre campi da tennis (quindi suolo già "consumato") abbiamo fatto uno skate park, che Ispra ha però considerato come nuova "cementificazione", cosa che in realtà non è.

Per quanto riguarda l'area tra via Machiavelli e via di Popogna dove è nata una struttura commerciale a completamento del Nuovo Centro, così come l'area ex Canaccini, dove c'è stata fatta la Lidl, questi sono gli unici due interventi che meritano di essere considerati "consumo di suolo". Però sia l'uno che l'altro sono decisioni urbanistiche prese dal 1999".

"Quindi ribadiamo che la maggior parte questi 3 ettari e 35 considerati come nuovo consumo di suolo sono frutto di abbagli di questa tecnica che Ispra usa", ha aggiunto Salvetti.



"Ho fatto tanto per interrompere una politica di cementificazione che in questa città c'è stata, e non lo nego, ma noi l'abbiamo interrotta. Non è tollerabile pertanto che una indagine così superficiale metta in discussione questa cosa – ha dichiarato il sindaco - Segnalo che la telefonata arrivata a Ispra non è l'unica. L'hanno chiamata la Regione Emilia Romagna e un'altra ventina di Comuni per chiarire che stanno facendo il contrario di quello che risulta da questo tipo di indagine".



