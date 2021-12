Coronavirus, 118 nuovi contagi in 24 ore

Il bollettino fotografa l'andamento dell'epidemia in provincia di Livorno. La mappa dei nuovi contagi aggiornata alle ultime ventiquattro ore

LIVORNO — Tra ieri e oggi in provincia di Livorno sono stati accertati 118 nuovi casi di Coronavirus. Il dato emerge dal report sanitario aggiornato alle ultime 24 ore.

Per mezzo del suo calale Telegram, il presidente della Regione Eugenio Giani ha diffuso la "mappa" dei nuovi contagi. Per quanto riguarda la provincia di Livorno le positività sono così distribuite: Livorno 59, Bibbona 3, Rosignano Marittima 20, Marciana 1, Piombino 13, Portoferraio 4, Suvereto 1, Collesalvetti 5, Porto Azzurro 1, Campiglia Marittima 3, Cecina 6, San Vincenzo 1, Castagneto Carducci 1.

I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.370, individuati all'esito di 34.153 test (12.925 tamponi molecolari e 21.228 rapidi). Il tasso dei nuovi positivi è del 4,01% (13,8% sulle prime diagnosi). Il report regionale non segnala nuovi decessi collegabili al virus in provincia di Livorno.