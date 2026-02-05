Livorno cresce e traina il Pil della Toscana

Livorno cresce e con Firenze spinge la Toscana. Blu economy, chimica e turismo fanno da traino. Il sindaco Luca Salvetti fa il punto della situazione

LIVORNO — Firenze e Livorno tirano la crescita del Pil della Regione Toscana nel quadro più complessivo dell’andamento nazionale.

Il sindaco Luca Salvetti fa il punto della situazione:



“Il dato più che incoraggiante arriva dall’attesa analisi annuale dell’ufficio studi della Confederazione generale italiana dell'artigianato (Cgia) Mestre che da tempo è diventato uno dei punti di riferimento più qualificati per comprendere l’andamento dell’economia italiana in tutti i settori. - spiega Salvetti -L’indagine si basa sui numeri dell’export, sulla stabilità dei consumi delle famiglie, sui consumi della Pubblica Amministrazione e sugli investimenti e mette in fila le realtà italiane in base alla previsione di crescita, dal +1,00% di Varese la migliore, al -0,05% di Ragusa che è la peggiore".



"Tra le 107 province esaminate, - prosegue il sindaco di Livorno - in Toscana c’è Firenze al 25° posto (+0,75) e c’è Livorno (+0,69) al 41° posto, con anche una crescita rispetto al 2019 tra le più alte d’Italia +7, 39%. Le altre toscane si collocano a seguire Pisa 52°, Prato 67° mentre Siena, Lucca, Grosseto e Arezzo sono tutte oltre la 70° posizione".



"Il dato vede la città labronica spingere molto puntando su Blu economy, chimica e crescita del turismo. - aggiunge il sindaco - Le attività legate al mare, porto in primis, le aziende come Eni e Solvay e i numeri delle presenze turistiche sono elementi nodali di un quadro che fa intendere come la nostra realtà abbia invertito la rotta rispetto al difficile periodo del decennio pre-Covid”.