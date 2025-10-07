Questo sito contribuisce alla audience di 
mercoledì 08 ottobre 2025
Politica mercoledì 08 ottobre 2025 ore 07:38

Darsena Europa, Dionisi sarà commissario

Giancarlo Dionisi, Prefetto di Livorno

L'annuncio è arrivato dal ministro a Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini dopo varie interlocuzioni



LIVORNO — Sarà il prefetto di Livorno Giancarlo Dionisi il futuro commissario straordinario per la realizzazione della Darsena Europa nel porto di Livorno.

Lo ha annunciato ieri Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ieri a Livorno per una iniziativa politica insieme ad altri ministri del governo, appartenenti alla Lega.

Dionisi ha creato un tavolo di coordinamento per la Darsena Europa già nei mesi scorsi, sottolineandone l'importanza strategica per la economia della città e per la Toscana.

Al momento il commissario per l'opera è Luciano Guerrieri, ex presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale.

