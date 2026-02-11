Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 17:46 METEO:LIVORNO11°14°  QuiNews.net
Qui News livorno, Cronaca, Sport, Notizie Locali livorno
Mercoledì 11 Febbraio 2026
Tutti i titoli:
Incidenti sul Romito, riunione in Prefettura Darsena Europa, "istituzioni uniscano le forze" Livorno in vetrina alla Bit di Milano Al via gli Stati generali di economia e lavoro
corriere tv
Mattarella al telefono con Arianna Fontana: «Lo short track una gara formidabile. E per le prossime, non dico nulla...»
Mattarella al telefono con Arianna Fontana: «Lo short track una gara formidabile. E per le prossime, non dico nulla...»

Politica Mercoledì 11 Febbraio 2026 ore 17:20

Darsena Europa, "istituzioni uniscano le forze"

Condividi
Porto di Livorno

Franchi e Fossi, Pd: “Il porto di Livorno è una leva strategica per lo sviluppo della Toscana".



LIVORNO — "Sulla Darsena Europa è necessario abbassare i toni del confronto politico e riportare la discussione sul merito e sull’obiettivo comune: realizzare un’opera fondamentale per il futuro del porto di Livorno, dell’economia del territorio e dell’intera Toscana". 

Lo dichiarano Alessandro Franchi, consigliere regionale e segretario della Federazione del Partito Democratico di Livorno, ed Emiliano Fossi, segretario regionale del Pd.

"La Darsena Europa – spiegano – non è un’infrastruttura qualunque, ma un investimento strategico che rafforza il ruolo di Livorno come hub logistico del Mediterraneo, capace di attrarre traffici, investimenti e nuova occupazione. È un progetto previsto dall’Accordo di Programma sottoscritto nel 2016 tra enti locali, Regione Toscana e Governo, sul quale sono state investite risorse importanti sia dalla Regione sia dallo Stato. Proprio per questo non ha senso alimentare oggi uno scontro politico che rischia solo di rallentarne la realizzazione".

"Serve piuttosto – proseguono Franchi e Fossi – unire le forze e lavorare con rapidità per completare la progettazione necessaria e garantire i finanziamenti mancanti per portare a termine la Darsena Europa, in particolare per il consolidamento della seconda vasca di colmata e per assicurare i collegamenti viari e ferroviari dell’opera con le principali infrastrutture di terra. Su questi passaggi è indispensabile operare con serietà e spirito di collaborazione istituzionale, anche attraverso la sottoscrizione di un nuovo Accordo di Programma che ridefinisca priorità, obiettivi e risorse".


"Il porto di Livorno è una risorsa centrale non solo per la costa, ma per tutta la Toscana: è un motore di sviluppo, innovazione e competitività, in grado di sostenere la crescita del sistema produttivo regionale e di rafforzare il posizionamento della nostra regione nei flussi commerciali internazionali", sottolineano.

"Per questo – concludono – l’obiettivo di tutti deve essere uno solo: portare a compimento la Darsena Europa nel più breve tempo possibile. Serve responsabilità da parte di tutte le istituzioni, a partire dal Governo, e un confronto politico all’altezza dell’importanza dell’opera e delle aspettative del territorio".

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Il cantiere di Livorno consolida la sua Steel Legacy con il varo ravvicinato di due unità ibride fra innovazione e sostenibilità
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Gianni Micheli

new
Franco Cambi

PAGINE ALLEGRE

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Attualità

Incidenti sul Romito, riunione in Prefettura

Politica

Darsena Europa, "istituzioni uniscano le forze"

Attualità

Livorno in vetrina alla Bit di Milano

Attualità

Al via gli Stati generali di economia e lavoro