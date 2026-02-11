Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 17:46 METEO:LIVORNO11°14°  QuiNews.net
Qui News livorno, Cronaca, Sport, Notizie Locali livorno
Mercoledì 11 Febbraio 2026
Tutti i titoli:
Incidenti sul Romito, riunione in Prefettura Darsena Europa, "istituzioni uniscano le forze" Livorno in vetrina alla Bit di Milano Al via gli Stati generali di economia e lavoro
corriere tv
Mattarella al telefono con Arianna Fontana: «Lo short track una gara formidabile. E per le prossime, non dico nulla...»
Mattarella al telefono con Arianna Fontana: «Lo short track una gara formidabile. E per le prossime, non dico nulla...»

Attualità Mercoledì 11 Febbraio 2026 ore 17:46

Incidenti sul Romito, riunione in Prefettura

Condividi
Prefettura di Livorno

Il Prefetto ha convocato una riunione per valutare eventuali provvedimenti sulla sicurezza stradale



LIVORNO — La Prefettura di Livorno fa sapere, attraverso una nota, conferma la costante attenzione dedicata alla sicurezza della viabilità provinciale e, in particolare, al tratto della strada del Romito.

In tale contesto si inserisce il provvedimento di interdizione al transito dei mezzi pesanti lungo il tratto interessato, oggi da considerarsi stabilmente in vigore e mai adottato in precedenza su quella direttrice, quale misura di tutela della pubblica incolumità.

Analoga attenzione è riservata alla Strada Regionale 206, per la quale è attivo un tavolo permanente coordinato dalla Prefettura, impegnato nel monitoraggio delle condizioni di sicurezza e nella promozione degli interventi manutentivi necessari.

Alla luce dei recenti incidenti verificatisi nel tratto del Boccale, con particolare riferimento ai 250 metri del Romito, il Prefetto ha convocato per il 18 Febbraio alle ore 17,30, presso la Prefettura di Livorno, una riunione con il Presidente della Provincia di Livorno, il Sindaco di Livorno, il Direttore di Anas Toscana, la Polizia Stradale, la Polizia Provinciale e la Polizia Locale di Livorno.

L’incontro sarà finalizzato a un approfondimento complessivo delle condizioni dell’arteria, con specifica attenzione al tratto interessato per valutare ulteriori misure utili a contenere i fattori di rischio e ridurre l’incidentalità.

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Il cantiere di Livorno consolida la sua Steel Legacy con il varo ravvicinato di due unità ibride fra innovazione e sostenibilità
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Gianni Micheli

new
Franco Cambi

PAGINE ALLEGRE

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Attualità

Incidenti sul Romito, riunione in Prefettura

Politica

Darsena Europa, "istituzioni uniscano le forze"

Attualità

Livorno in vetrina alla Bit di Milano

Attualità

Al via gli Stati generali di economia e lavoro