​Dal 18 al 20 ottobre in Fortezza Vecchia, al Cisternino di Città e ai Bottini dell’Olio convegni, conferenze, workshop e presentazioni di libri

LIVORNO — Giovedì 18 ottobre prenderà il via la seconda edizione del Festival Educazione, Scuola e Consumo promosso dal Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia ( SciFoPsi) dell’Università di Firenze con il patrocinio e il contributo dell’Autorità Portuale, del Comune di Livorno e di Slow Food.

Il festival, che rientra nella programmazione del Settembre Pedagogico, proseguirà nelle giornate del 19 e 20 ottobre alternando momenti seminariali e accademici a percorsi per le scuole e per i cittadini con approfondimenti culturali e scientifici.

L’obiettivo è promuovere e stimolare la discussione sul rapporto tra il consumo, l’educazione e il mondo della scuola, confrontando la ricerca scientifica con le pratiche e con le policies.

Il festival prevede conferenze, convegni, workshop e presentazioni di libri che si alterneranno in luoghi diversi della città: in Fortezza Vecchia ma anche nella sala conferenze della Biblioteca dei Bottini dell’Olio (Polo Culturale Bottini dell’Olio – quartiere de La Venezia) e al Cisternino di Città (Ex Casa della Cultura – Largo del Cisternino).

Da segnalare nel fitto programma di appuntamenti previsto per le tre giornate:

Il 18 ottobre nella sala Ferretti della Fortezza Vecchia l’apertura del convegno “Consumo, identità e educazione. Dialoghi per un approccio interdisciplinare” . Rivolto agli insegnanti di ogni ordine e grado e agli studenti universitari, il convegno si svolgerà per tutto l’arco della giornata e vedrà la partecipazione di numerosi docenti universitari.

Altro appuntamento da segnalare: il 19 ottobre (ore 9.30) sempre nella sala Ferretti della Fortezza Vecchia, “Vivere fra la plastica” con la biologa Federica Bertocchini (Institute of Biomedicine and Biotechnology of Cantabria ) famosa tra l’altro per aver scoperto il bruco “mangia plastica”. Nel pomeriggio del 19 premiazione dei Nonni Ortolani. Slow Food premierà pubblicamente gli aiutanti ortolani, molto spesso trovati tra i nonni appunto, che offrono un grande aiuto nel portare avanti in città il progetto Orto in Condotta.

Il 20 ottobre sarà l’occasione per parlare della raccolta rifiuti porta-a-porta con il presidente di Zero Waste Italy Rossano Ercolini ed il sindaco di Livorno Filippo Nogarin ( Fortezza Vecchia orario 10-13) mentre il pomeriggio sarà dedicato alle “Politiche locali del cibo” a cura del Consiglio del Cibo di Livorno in collaborazione con la Rete Italiana per le Politiche locali del Cibo. Introdurrà la vicesindaco Stella Sorgente.

Il festival “Educazione, Scuola e Consumo” è inserito nel programma del Settembre Pedagogico 2018 .