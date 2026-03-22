Cronaca Domenica 22 Marzo 2026 ore 11:56
Fiamme nel piazzale di una ditta di elettronica
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Non risultano persone ferite
LIVORNO — Questa mattina poco dopo le 9 è scoppiato un incendio nel piazzale di una ditta di articoli elettronici.
È accaduto in via delle sorgenti, zona Cisternino, a Livorno.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con 2 autopompa serbatoio e 2 autobotti.
L'incendio è stato limitato al piazzale, lontano dal capannone e non ha interessato nè altre proprietà nè terzi.
Accertamenti in corso sulla causa dell'incendio.
(Notizia in aggiornamento)
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