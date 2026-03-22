Fiamme nel piazzale di una ditta di elettronica

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Non risultano persone ferite

LIVORNO — Questa mattina poco dopo le 9 è scoppiato un incendio nel piazzale di una ditta di articoli elettronici.

È accaduto in via delle sorgenti, zona Cisternino, a Livorno.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con 2 autopompa serbatoio e 2 autobotti.

L'incendio è stato limitato al piazzale, lontano dal capannone e non ha interessato nè altre proprietà nè terzi.

Accertamenti in corso sulla causa dell'incendio.

(Notizia in aggiornamento)