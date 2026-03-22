Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 11:56 METEO:LIVORNO16°  QuiNews.net
Qui News livorno, Cronaca, Sport, Notizie Locali livorno
Domenica 22 Marzo 2026
Tutti i titoli:
Fiamme nel piazzale di una ditta di elettronica Dissalatore Elba e progetti in Val di Cornia ​Tutte le offerte di lavoro in provincia di Livorno Attività commerciali a Livorno, balzo del 23%
corriere tv
«Sembra una ragazzina»: l’agente dei servizi segreti ripresa accanto a Trump scatena i social
«Sembra una ragazzina»: l’agente dei servizi segreti ripresa accanto a Trump scatena i social

Cronaca Domenica 22 Marzo 2026 ore 11:56

Fiamme nel piazzale di una ditta di elettronica

Condividi
Foto di archivio

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Non risultano persone ferite



LIVORNO — Questa mattina poco dopo le 9 è scoppiato un incendio nel piazzale di una ditta di articoli elettronici.

È accaduto in via delle sorgenti, zona Cisternino, a Livorno.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con 2 autopompa serbatoio e 2 autobotti. 

L'incendio è stato limitato al piazzale, lontano dal capannone e non ha interessato nè altre proprietà nè terzi.

Accertamenti in corso sulla causa dell'incendio.

(Notizia in aggiornamento)

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
In quattro anni le attività sono aumentate notevolmente. Il sindaco Salvetti rende noti i numeri registrati dallo sportello Suap
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Adolfo Santoro

new
Franco Cambi

DISINCANTATO

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Cronaca

Fiamme nel piazzale di una ditta di elettronica

Dissalatore Elba e progetti in Val di Cornia

Attualità

​Tutte le offerte di lavoro in provincia di Livorno

Attualità

Attività commerciali a Livorno, balzo del 23%