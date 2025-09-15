

Attualità venerdì 08 dicembre 2017 ore 14:54

Fiori sulla tomba di Ciampi per il compleanno

La cerimonia istituzionale è in programma domani. L'ex presidente della Repubblica avrebbe compiuto 97 anni. E' morto il 16 settembre 2016

LIVORNO — In occasione del giorno del compleanno del Presidente Emerito della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, nato a Livorno il 9 dicembre del 1920, la Giunta Municipale ha deciso di onorarne il ricordo con una cerimonia commemorativa. La cerimonia avrà luogo sabato 9 dicembre, alle ore 9, al Cimitero della Misericordia (viale Boccaccio) dove Ciampi è sepolto. L'evento, programmato inizialmente il 16 settembre scorso in occasione del primo anniversario della scomparsa dell'illustre concittadino, era stato rinviato a causa dell'allerta meteo scattata a pochi giorni dell'alluvione che ha colpito la città. Alla cerimonia di sabato partecipà il sindaco Filippo Nogarin che deporrà un cuscino di fiori sulla tomba di Ciampi. Sono state invitate le autorità civili e militari cittadine.