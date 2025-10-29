I cani-bagnino tornano in corsia

Eva e Annie saranno di conforto ai piccoli ricoverati presso il reparto di Pediatria dell'ospedale di Livorno

LIVORNO — Eva e Annie sono state le protagoniste del nuovo avvio del progetto “I cani-bagnino fanno un tuffo in corsia”, realizzato nella Pediatria dell’ospedale di Livorno con la collaborazione della Scuola Italiana Cani Salvataggio, premiata nel febbraio scorso con la medaglia al valore cinofilo.

“Oggi diamo nuovamente il benvenuto in reparto – spiega Roberto Danieli, direttore della Pediatria di Livorno – a Eva e Annie, due splendidi esemplari di golden retriever che, dopo la pausa estiva che le ha viste impegnate sulle coste del nostro mare, sono tornate a farci visita accompagnate dalle addestratrici della Scuola Italiana Cani Salvataggio Toscana. Grazie a questo progetto verranno a fare visita periodicamente ai nostri piccoli degenti portando momenti di svago molto graditi e apprezzati anche da genitori e operatori sanitari. Tutti gli animali, oltre ad essere certificati dal punto di vista veterinario, sono specificatamente addestrati e brevettati per attività di salvaguardia e salvataggio delle spiagge e su macerie, ma impiegati anche in importanti progetti sociali di supporto per associazioni o realtà scolastiche. Tutte caratteristiche che permettono loro di poter stare serenamente con i nostri bambini".

"Il ricovero rappresenta sempre un momento di disagio dovuto al fatto di vivere un momento di malattia in un ambiente sconosciuto. Tutte le nostre iniziative mirano proprio ad umanizzare il reparto e alleviare questo disagio al fine di migliorarne il benessere fisico, emotivo, cognitivo e sociale e promuoverne il recupero, la guarigione e la qualità della permanenza in ospedale”, conclude Danieli.