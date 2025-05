Il rigassificatore sarà operativo fino al 2044

Crozza è Papa Leone XIV: «Costruiamo ponti ma non quelli di Salvini, eh...»

Pubblicata la capacità disponibile per il conferimento annuale e pluriennale del terminale Fsru Toscana

LIVORNO — In occasione della pubblicazione della Capacità Continuativa disponibile per il conferimento annuale e pluriennale con manifestazione di interesse, Olt Offshore Lng Toscan ha reso noto che Fsru Toscana, il rigassificatore, collocato in mare a 22 km dalla costa fra Livorno e Pisa, sarà operativo fino alla fine del 2044, a seguito dell’estensione della vita utile del Terminale.

Nel 2024, durante la permanenza del Terminale in cantiere per effettuare l’intervento di manutenzione straordinaria, Olt ha realizzato anche una serie di interventi finalizzati ad estendere la vita utile del terminale al termine dei quali il RINA (Registro Italiano Navale) ha rilasciato la dichiarazione attestante l’estensione della vita utile del Terminale per altro 20 anni, garantendo operatività ed affidabilità fino al 2044.

Per l’Anno Termico corrente, e fino all’Anno Termico 2026/2027, la capacità è stata già completamente allocata. La capacità Continuativa, offerta in slot da 165.000 m³ liquidi, è pari a:

• 29 slot negli Anni Termici 2027/2028 e 2028/2029;

• 31 slot dall’Anno Termico 2029/2030 all’Anno Termico 2043/2044;

• 7 slot nell’Anno Termico 2044/2045.

Olt inoltre fa sapere che gli utenti ai quali è già stata allocata capacità negli Anni Termici 2032/2033 e 2033/2034 possono richiedere, entro il 2026, l’assegnazione di capacità negli Anni Termici successivi per lo stesso numero di slot e allo stesso prezzo di aggiudicazione.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro il 1 aprile 2025.