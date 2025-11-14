In mostra i presepi artigianali fatti in carcere

Piccole opere d’arte frutto della creatività dei detenuti che hanno animato il laboratorio d’arte all’interno del carcere

LIVORNO — Da martedì 19 a giovedì 21 Novembre la Biblioteca dei Bottini dell’Olio ospiterà la mostra di presepi artigianali realizzati all’interno delle sezioni di alta sicurezza della Casa Circondariale di Livorno.

Piccole opere d’arte frutto dell’impegno, della creatività, della fantasia dei detenuti che hanno animato il laboratorio d’arte all’interno del carcere, promosso dal Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Livorno e dalla direzione dell’Istituto. Interamente costruite a mano, anche nei più piccoli dettagli, le opere, realizzate secondo le antiche tradizioni della cultura napoletana, nei pomeriggi di apertura dell’esposizione potranno essere prenotate dietro offerta libera. Le offerte andranno a sostenere l’implementazione del laboratorio d’arte. Tre dei presepi esposti saranno donati rispettivamente al Comune di Livorno, al Vescovado di Livorno e al reparto pediatria degli Spedali Riuniti di Livorno.

La mostra sarà inaugurata martedì 19 novembre alle ore 17,30 alla presenza del sindaco di Livorno Luca Salvetti, del Garante dei diritti dei detenuti Marco Solimano, di rappresentanti del Vescovado e della Casa Circondariale di Livorno.