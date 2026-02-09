Cronaca Lunedì 09 Febbraio 2026 ore 20:00
Incidente sulla Variante, traffico bloccato
Nell'incidente ci sono stati alcuni feriti. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e la polizia municipale
LIVORNO — Poco prima delle 19 di questa sera è avvenuto un incidente fra veicoli sulla Variante Aurelia in zona Livorno sud, all'altezza del Parco del Levante.
Nello scontro ci sono stati alcuni feriti non gravi.
Sul posto sono intervenute due ambulanze della Svs e una della Misericordia.
Il traffico è rimasto a lungo bloccato da Stagno in direzione Livornk sud.
Sul posto è intervenuta la polizia municipale.
(Notizia in aggiornamento)
