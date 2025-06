Magna, "necessario protocollo d'intesa"

Si è svolto un'incontro fra azienda, Comuni di Livorno e Collesalvetti, Regione Toscana e organizzazioni sindacali.

LIVORNO — Oggi, 6 Giugno, presso il Comune di Livorno, si è svolto un’incontro tra i rappresentanti della Regione Toscana, gli assessori al lavoro del Comune di Livorno e Collesalvetti e le Organizzazioni Sindacali sulla situazione dell'azienda Magna.

Massimo Braccini, segretario generale Fiom Livorno e Grosseto, attraverso una nota fa il punto sull'incontro.

"L’obiettivo comune emerso è la definizione di un protocollo di intesa, un accordo finalizzato a consolidare la presenza dell’azienda sul territorio, garantire gli investimenti, i livelli occupazionali e affrontare le criticità che attraversa attualmente il settore dell’ automotive. - spiega Braccini - L’azienda ha manifestato disponibilità a giungere a un’intesa e ha presentato nuovamente un piano di investimenti, evidenziando anche la possibilità di sviluppare nuovi business".

"Tuttavia, - prosegue Braccini - riteniamo che tali proposte debbano essere verificate e valutate nel dettaglio. Sono stati rivelati alcuni segnali positivi sul fronte occupazionale: è stata annunciata la proroga di tre mesi per i contratti a termine in scadenza a luglio, e vi è una ricerca attiva di profili professionali per il reparto stampaggio. Nonostante ciò, il saldo occupazionale rispetto agli anni passati resta negativo, e continua l’utilizzo del contratto di solidarietà. Rimane incerta la tempistica per un effettivo rilancio dell’azienda, tale da renderla autosufficiente senza il ricorso agli ammortizzatori sociali".

"L’intento condiviso è quello di promuovere un’evoluzione del comparto, ritenendo necessario il coinvolgimento anche del Ministero competente e l’ingresso nel tavolo nazionale dell’automotive. - aggiunge Braccini - La Regione Toscana, a conclusione dell’incontro, si è impegnata a predisporre e inviare a tutte le parti una bozza di protocollo d’intesa, che costituirà la base di lavoro per il prossimo confronto. La bozza sarà aperta ad integrazioni e rivisitazioni di tutte le parti coinvolte, con l’obiettivo di costruire un documento condiviso. Come Fiom abbiamo ribadito la necessità di mantenere alta l’attenzione sulla vertenza, richiedendo massima trasparenza sui piani industriali e un monitoraggio puntuale degli impegni assunti dall’azienda. Sarà fondamentale che il percorso prosegua con il contributo attivo delle Istituzioni a tutti i livelli, al fine di costruire soluzioni concrete e sostenibili per il futuro occupazionale e produttivo del sito di Guasticce".

"Le parti si sono aggiornate al prossimo incontro, fissato per il 27 Giugno, con l’obiettivo di compiere un passo avanti verso un’intesa concreta che salvaguardi lavoro, competenze e prospettive produttive del sito di Guasticce", conclude Braccini.