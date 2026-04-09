Magna Guasticce, dopo accordo nuovi interrogativi

Il caso Olsa apre interrogativi sulle prospettive industriali. Il punto di Fiom Cgil

LIVORNO — Dopo l’accordo sottoscritto il 26 Marzo presso la Regione Toscana tra la Magna Closures S.p.A. (divisione Motrol) di Livorno, le Istituzioni e le Organizzazioni Sindacali, che ha previsto il ricorso alla CIGS per crisi aziendale, un piano di risanamento e strumenti volontari per la gestione degli organici, resta alta l’attenzione sulle reali prospettive del sito.

Sul caso della Magna di Guasticce è stato aperto un confronto istituzionale che ha visto anche il coinvolgimento del Ministero, segno della rilevanza della vertenza e della necessità di gestire una fase industriale complessa.

“In questo quadro, però, non si può ignorare la vicenda di Olsa S.p.A., storica azienda del settore automotive specializzata nella produzione di fanali, con sedi in Piemonte, acquisita da Magna International nel 2018. - ha sottolineato Massimo Braccini, Segretario generale FIOM Livorno - Anche in quel contesto si è fatto ricorso agli stessi strumenti utilizzati anche a Guasticce, dai contratti di solidarietà fino alle procedure di esodo su base volontaria per la gestione delle eccedenze. In questi giorni l’azienda è stata ceduta al fondo inglese Mutares, con un’operazione non annunciata e non preventivata che conferma l’instabilità delle strategie industriali nel settore automotive.

“Si tratta di un passaggio che non può essere considerato isolato e che impone una riflessione più ampia sulle reali strategie dei grandi gruppi multinazionali, sempre più orientate a logiche finanziarie, con ricadute dirette su stabilimenti e occupazione. La crisi del comparto automotive è ormai strutturale e richiede una risposta industriale nazionale organica. Non bastano interventi caso per caso: serve una visione complessiva da parte del Governo, in grado di garantire continuità produttiva e tutela occupazionale lungo tutta la filiera”, hanno concluso dal sindacato.