Malattie infettive emergenti e rischi

Conferenza in Provincia del dottor Spartaco Sani, direttore dell’Area Malattie Infettive dell’Azienda USL Toscana nord ovest

LIVORNO — Martedi 13 Maggio, alle ore 16, nella sala C.A. Ciampi di Palazzo Granducale, è in programma una conferenza sul tema delle malattie infettive emergenti e i rischi per la popolazione.

Dopo i saluti istituzionali della vice presidente della Provincia Elonora Agostinelli, a confrontarsi sull’argomento saranno il dr. Spartaco Sani, direttore dell’Area Malattie Infettive dell’Azienda USL Toscana nord ovest, che farà una panoramica sulla situazione attuale e il dottor Enrico Tagliaferri dirigente medico Malattie Infettive di Livorno, che parlerà del Dengue Chikungunya Zika ed altri virus tropicali emergenti.



“Le malattie infettive emergenti – dice il dottor Sani – rappresentano una sfida cruciale per la sanità pubblica contemporanea. Virus e batteri nuovi, o già noti ma mutati, possono diffondersi rapidamente in un mondo interconnesso come il nostro. Oggi viaggiamo molto più di un tempo: per lavoro, per turismo, per studio. Questo ha molti vantaggi, ma comporta anche dei rischi per la salute, perché le malattie infettive possono spostarsi insieme a noi. Malattie un tempo confinate in aree lontane oggi possono raggiungere il nostro territorio in poco tempo. Con questa iniziativa vogliamo così offrire alla popolazione strumenti di comprensione e consapevolezza: conoscere i rischi significa anche saperli affrontare".

"La prevenzione, l’informazione corretta e il dialogo tra scienza e cittadini sono le nostre armi migliori per proteggere la salute collettiva. Informarsi è, come sempre, il primo passo per proteggere sé stessi e gli altri”, conclude Sani.