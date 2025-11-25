Malore a scuola per uno studente

Il ragazzo minorenne è stato trasportato in codice rosso al Pronto soccorso

LIVORNO — Uno studente minorenne ha accusato un malore, questa mattina, mentre si trovava a scuola.

E' stato soccorso dai sanitari in codice rosso e trasferito in ospedale.

Il ragazzo, 17 anni, si è sentito male poco dopo le 10,30 in pieno orario di lezione.



Quando i sanitari del 118 lo hanno raggiunto all'interno dell'istituto scolastico era comunque vigile ed orientato.

(Notizia in aggiornamento)