Cronaca martedì 25 novembre 2025 ore 12:00
Malore a scuola per uno studente
Il ragazzo minorenne è stato trasportato in codice rosso al Pronto soccorso
LIVORNO — Uno studente minorenne ha accusato un malore, questa mattina, mentre si trovava a scuola.
E' stato soccorso dai sanitari in codice rosso e trasferito in ospedale.
Il ragazzo, 17 anni, si è sentito male poco dopo le 10,30 in pieno orario di lezione.
Quando i sanitari del 118 lo hanno raggiunto all'interno dell'istituto scolastico era comunque vigile ed orientato.
(Notizia in aggiornamento)
