Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 12:00 METEO:LIVORNO13°  QuiNews.net
Qui News livorno, Cronaca, Sport, Notizie Locali livorno
martedì 25 novembre 2025
Tutti i titoli:
Malore a scuola per uno studente Codice Rosa, i numeri dell'Azienda Usl nord ovest Caserma arancione contro la violenza sulle donne Macrostrategie contro le microplastiche
corriere tv
Ligabue cade sul palco durante il concerto a Modena
Ligabue cade sul palco durante il concerto a Modena

Cronaca martedì 25 novembre 2025 ore 12:00

Malore a scuola per uno studente

Condividi

Il ragazzo minorenne è stato trasportato in codice rosso al Pronto soccorso



LIVORNO — Uno studente minorenne ha accusato un malore, questa mattina, mentre si trovava a scuola. 

E' stato soccorso dai sanitari in codice rosso e trasferito in ospedale.

Il ragazzo, 17 anni, si è sentito male poco dopo le 10,30 in pieno orario di lezione.

Quando i sanitari del 118 lo hanno raggiunto all'interno dell'istituto scolastico era comunque vigile ed orientato.

(Notizia in aggiornamento)

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
L'uomo è stato bloccato dai carabinieri sul porto di Piombino mentre scendeva da un traghetto
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Adolfo Santoro

Franco Cambi

DISINCANTATO

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Cronaca

Malore a scuola per uno studente

Attualità

Codice Rosa, i numeri dell'Azienda Usl nord ovest

Attualità

Caserma arancione contro la violenza sulle donne

Attualità

Macrostrategie contro le microplastiche