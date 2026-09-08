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Attualità Venerdì 12 Giugno 2026 ore 11:53

Medici di famiglia, Scardigli in pensione

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Foto di repertorio

L'Asl ha diffuso un avviso. Ecco le informazioni per scegliere un nuovo medico



LIVORNO — Nell'ambito Livorno giovedì 18 Giugno termina la convenzione con il dottore Massimo Scardigli. Gli assistiti in carico al medico dovranno effettuare una nuova scelta assistenziale.


Con l’occasione l'Asl ricorda che per effettuare la scelta del medico o pediatra è comunque sempre consigliabile utilizzare le procedure attivabili dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli azzerando quindi le file e con la massima libertà di orario.

Al servizio on line si può accedere tramite:
- portale regionale https://cambiomedico.sanita.toscana.it/
- portale Open Toscana;
-  App Toscana Salute;
- Totem PuntoSi;
- inviando una richiesta per mail;
- utilizzando il modulo on-line.

In alternativa è possibile recarsi agli sportelli al pubblico presenti sul territorio.

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