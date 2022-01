Più di 1200 tamponi positivi e altri 7 decessi

Primo lockdown per Kiribati

In Toscana, tra ieri e oggi, sono stati accertati 12190 nuovi casi di Coronavirus. 1271 di questi risiedono in provincia di Livorno

LIVORNO — In provincia di Livorno sono stati accertati 1271 dei 12190 nuovi casi di Covid emersi in Toscana nelle ultime 24 ore. Il dato emerge dal report che fotografa l'andamento dell'epidemia nella nostra regione.

Per quanto riguarda la provincia di Livorno, il bollettino odierno segnala altri 7 decessi collegabili al virus, che si sommano ai 524 accertati fino a ieri.

Ecco come sono distribuiti i 1271 nuovi casi di Covid, elencati per comune in base al tasso di incidenza (dal più alto al più basso): Capraia 2, Livorno 763, Collesalvetti 80, Campo nell'Elba 22, Cecina 99, Bibbona 11, Rosignano Marittimo 97, Campiglia Marittima 35, Capoliveri 11, Porto Azzurro 9, San Vincenzo 16, Suvereto 7, Piombino 75, Castagneto Carducci 17, Portoferraio 18, Rio 5, Marciana 3, Marciana Marina 1.