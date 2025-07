Sviluppo costa toscana, a Livorno la prima tappa

Lunedì a Livorno la prima tappa del monitoraggio del Priim. Presente il presidente Giani, le conclusioni sono affidate all’assessore Baccelli

LIVORNO — Comincia da Livorno quello che si appresta ad essere un vero e proprio tour della Toscana dedicato al monitoraggio del Priim, cioè il Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità che è lo strumento di programmazione unitaria attraverso il quale la Regione definisce in maniera integrata le politiche in materia di mobilità, infrastrutture e trasporti.

Come spiegano dalla Regione Toscana attraverso una nota l’appuntamento livornese, che ha come tema conduttore lo sviluppo della costa toscana, si terrà a partire dalle 9 di lunedì 14 Luglio nella Sala consiliare “Carlo Azeglio Ciampi” di Palazzo Granducale in piazza del Municipio 4.

I saluti istituzionali sono affidati a Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, Sandra Scarpellini, presidente della Provincia di Livorno, Francesco Pistone, presidente Ordine degli ingegneri di Livorno, e Giancarlo Dionisi, prefetto di Livorno.

A questi seguiranno la presentazione del tema “La costa toscana ed i fattori di sostenibilità e competitività”, a cura di Patrizia Lattarulo, dirigente responsabile dell'Area di ricerca economia pubblica e infrasfrutture dell’Irpet

A seguire gli interventi: “Lo sviluppo della portualità in Toscana" di Fabrizio Morelli, responsabile settore Logistica e Cave - Regione Toscana; “Scavalco e collegamenti ferroviari a Livorno” di Marco Toccafondi, responsabile Sviluppo Infrastrutture area centro-nord - RFI Direzione Strategie; “La realizzazione della Darsena Europa", di Davide Gariglio, commissario straordinario - Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Settentrionale; “La compatibilità ambientale delle grandi opere” di Pietro Rubellini, direttore generale dell’Arpat; “La gara per il trasporto pubblico marittimo” di Laura Castellani, responsabile settore Trasporto pubblico locale su ferro e marittimo della Regione Toscana.

Poi si terrà il dibattito tra Nereo Marcucci, delegato per le infrastrutture di Confindustria Toscana Centro e Costa, Francesco Gazzetti, presìdente Commissione politiche europee e relazioni internazionali del Consiglio regionale della Toscana, Gianni Anselmi, presidente della Commissione siluppo economico e rurale del Consiglio regionale della Toscana, Rossano Rossi, segretario Cgil Toscana, Paolo Fantappiè, segretario Uil Toscana, Filippo Giusti segretario Cisl Livorno, Giovanna Cepparello, assessora alla mobilità, cura dello spazio urbano, gestione rifiuti, Peba e accessibilità, politiche del cibo del Comune di Livorno.

Le conclusioni, previste alle 12,45, saranno di Stefano Baccelli, assessore alle Infrasfrutture, mobilità e governo del territorio della Regione Toscana.

Le tappe successive dedicate al Priim si terranno il 18 Luglio a Lucca, il 21 luglio ad Arezzo e il 24 Luglio a Firenze.