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Cronaca Sabato 23 Maggio 2026 ore 01:31

Rientrati a casa i due attivisti livornesi

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Dopo ore difficili gli attivisti italiani catturati dall'esercito israeliano hanno fatto ritorno da un incubo



LIVORNO — Sono tornati a casa anche i due attivisti livornesi della Global Sumud Flotilla, arrestati dall'esercito italiano che ha perpetrato vessazioni e violenze contro i manifestanti pro Gaza.

Claudio e Francesco Paganelli, padre e figlio, erano insieme ad altri toscani e per fortuna, dopo l'intervento del governo e dei diplomatici italiani, hanno potuto fare rientro sani e salvi.

Fra i toscani catturati anche Antonella Bundu, candidata a presidente della Regione per Toscana Rossa alle scorse elezioni regionali.

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