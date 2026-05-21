Rientrati a casa i due attivisti livornesi

Dopo ore difficili gli attivisti italiani catturati dall'esercito israeliano hanno fatto ritorno da un incubo

LIVORNO — Sono tornati a casa anche i due attivisti livornesi della Global Sumud Flotilla, arrestati dall'esercito italiano che ha perpetrato vessazioni e violenze contro i manifestanti pro Gaza.

Claudio e Francesco Paganelli, padre e figlio, erano insieme ad altri toscani e per fortuna, dopo l'intervento del governo e dei diplomatici italiani, hanno potuto fare rientro sani e salvi.

Fra i toscani catturati anche Antonella Bundu, candidata a presidente della Regione per Toscana Rossa alle scorse elezioni regionali.