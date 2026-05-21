Cronaca Sabato 23 Maggio 2026 ore 01:31
Rientrati a casa i due attivisti livornesi
Dopo ore difficili gli attivisti italiani catturati dall'esercito israeliano hanno fatto ritorno da un incubo
LIVORNO — Sono tornati a casa anche i due attivisti livornesi della Global Sumud Flotilla, arrestati dall'esercito italiano che ha perpetrato vessazioni e violenze contro i manifestanti pro Gaza.
Claudio e Francesco Paganelli, padre e figlio, erano insieme ad altri toscani e per fortuna, dopo l'intervento del governo e dei diplomatici italiani, hanno potuto fare rientro sani e salvi.
Fra i toscani catturati anche Antonella Bundu, candidata a presidente della Regione per Toscana Rossa alle scorse elezioni regionali.
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