lunedì 15 settembre 2025
Attualità lunedì 15 settembre 2025 ore 14:56

Salvetti ricorda il Presidente Ciampi

Carlo Azeglio Ciampi

Martedì 16 settembre ricorre il nono anniversario della morte del decimo Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi



LIVORNO — "Domani, martedì 16 Settembre ricorre il nono anniversario della morte di Carlo Azeglio Ciampi, decimo Presidente della Repubblica, livornese eminente".

L'Amministrazione Comunale di Livorno ricorda l'anniversario della morte del Presidente Emerito avvenuta a Roma il 16 settembre del 2016 con le parole del sindaco Luca Salvetti.

“Rimarrà sempre vivo in noi livornesi il ricordo del nostro caro Presidente e concittadino Carlo Azeglio Ciampi che l'Amministrazione Comunale nel 2019 ha omaggiato con l'intitolazione della Rotonda di Ardenza. Il Presidente Emerito non ha mai dimenticato la sua Livorno e i suoi concittadini tornando in città quando il lavoro e la politica glielo permettevano. - dichiara il sindaco di Livorno - La sua saggezza e lungimiranza politica sono fari di riferimento per noi amministratori”.


Inoltre il giorno 2 Novembre, commemorazione di tutti i defunti, l'Amministrazione Comunale deporrà un mazzo di fiori alla cappella della famiglia Ciampi, al cimitero della Misericordia, dove è sepolto Carlo Azeglio, rispettando una comunicazione della Presidenza della Repubblica, che ogni anno invia ai Prefetti delle città dove sono sepolti gli ex Presidenti una lettera di invito ad onorarne la memoria.

