Scelta nuova collocazione del mercato ortofrutticolo

Scartate tre collocazioni sulle cinque individuate inizialmente, sono rimaste sul campo l'area dell'Uliveta e quella vicina al Modigliani Forum

LIVORNO — Per il nuovo mercato ortofrutticolo, la giunta comunale ha dato mandato agli uffici per nuovi accertamenti e verifiche per l’inserimento a Porta a Terra, nell’area di via dei Condotti Vecchi vicino al Modigliani Forum.

La giunta, nello specifico, ha preso visione dell’esame comparativo delle aree interessate alla collocazione del nuovo mercato ortofrutticolo. "L’equipe di lavoro, guidata dai dirigenti del settore Ambiente e del settore Sviluppo, Valorizzazione e Manutenzione - hanno spiegato dal palazzo municipale -, ha redatto un puntuale e approfondito documento nel quale sono state analizzate le condizioni, le criticità e le potenzialità dell’area di Via Peppino Impastato, dell’area adiacente al Modigliani Forum, di quella vicina a Via del Crocino, dell’attuale collocazione del mercato in Fiorentina e di quella in via del Levante / via Valle Benedetta ( conosciuta come area dell’Uliveta)".

Gli indicatori di comparazione sono stati in tutto 22. Comprendevano la valutazione di elementi che andavano dalla dimensione dell’area, alla coerenza urbanistica, dai vincoli paesaggistici al rischio idraulico, dalle problematiche della viabilità alle questioni acustiche fino alla naturalità dei luoghi e al fattore tempo. Al termine delle valutazione, due aree sulle cinque proposte hanno mostrato in maniera netta una maggiore predisposizione al nuovo insediamento. Si tratta dell’area vicina al Modigliani Forum e di quella dell’Uliveta.

"La Giunta Comunale - hanno riferito dal Comune -, richieste tutte le delucidazioni e i chiarimenti al gruppo di lavoro tecnico, ha deciso, preferendo una visione più propensa alla salvaguardia della naturalità dei luoghi rispetto al seppur più articolato lavoro sul dimensionamento del nuovo mercato, di dare mandato agli uffici di approfondire accertamenti e verifiche per l’inserimento del nuovo mercato nell’area di via dei Condotti Vecchi vicino al Modigliani Forum".

"Tale scelta - è stato spiegato -, una volta corredata della documentazione tecnica necessaria, verrà sottoposta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il nuovo inserimento nel più complessivo piano di realizzazioni legato al Bando delle Periferie che ha finanziato l’intervento in questione e altri tre dislocati sul territorio".