Sovranismo, incontro con Antonello Cresti

L'incontro è organizzato da Democrazia Sovrana e Popolare. Ecco le informazioni

LIVORNO — Giovedì 15 Gennaio alle ore 17,30 si terrà a Livorno l’incontro pubblico dal titolo “Chi ha paura del sovranismo?”, presso la Sala del Dolli in Piazza Grande.

L’evento vedrà come ospite Antonello Cresti, saggista e Segretario Organizzativo Nazionale di Democrazia Sovrana e Popolare, autore del volume Cultura Sovranista – Idee armate per una rinascita popolare.

"Un’occasione di confronto aperto sul significato, le radici culturali e le prospettive del sovranismo nel dibattito politico contemporaneo", spiegano da Dsp.

A moderare il dibattito sarà Andrea Romiti, coordinatore Dsp Toscana.

Porteranno i saluti Valerio Santi, Coordinatore provinciale Dsp Livorno, ed Emiliano Pirondi, Presidente della Sezione Dsp Livorno “M. Ittieri”. Interverrà inoltre Roberto Barbieri, Responsabile Cultura Dsp Toscana.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di approfondimento culturale promosso da Democrazia Sovrana e Popolare in Toscana. In questo quadro Dsp segnala che lunedì 20 Gennaio Marco Rizzo sarà a Firenze per la presentazione del suo nuovo libro, in un altro appuntamento pubblico dedicato ai temi della sovranità e della rinascita nazionale.

L’ingresso all’evento di Livorno è gratuito.