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Attualità Venerdì 03 Aprile 2026 ore 06:30

Uova Ail in dono ai piccoli pazienti

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Nelle foto la consegna dei doni da parte di alcuni volontari

I volontari della Misericordia hanno portato doni per i bambini ricoverati in Pediatria



LIVORNO — Ancora regali e sorprese per i piccoli pazienti della Pediatria di Livorno. 

Questa volta, come si legge in una nota dell'Asl, ci ha pensato la Misericordia di Livorno che, con la collaborazione dell'Associazione Italiana Leucemie (Ail) ha portato allegria, uova e altri doni ai bambini ricoverati.

“Anche questa volta – conferma il primario del reparto di Pediatria, Roberto Danieli, assente per precedenti impegni - ringraziamo per questo dolce pensiero venuto fuori dalla collaborazione di due realtà importanti per la nostra città come la Misericordia e Ail. Ogni gesto di questo tipo siamo sicuri possa regalare ai bambini momenti di sollievo e distensione dei quali hanno bisogno adesso più che mai.

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