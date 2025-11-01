Questo sito contribuisce alla audience di 
Giovedì 26 Febbraio 2026
Attualità Giovedì 26 Febbraio 2026 ore 15:20

Vigili del fuoco, prima festa commemorativa

Foto di archivio

Durante la cerimonia saranno consegnati riconoscimento per meriti sul campo e per meriti sportivi



LIVORNO — Con decreto del 27.02.2025 è stata istituita la Festa commemorativa della fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che, per la prima volta, sarà celebrata il 27.02.2026.


La cerimonia si svolgerà a partire dalle ore 10,30 presso la Sede Centrale del Comando di Livorno di via Campania 25, alla presenza del Prefetto Giancarlo Dionisi e delle principali Autorità religiose, militari civili e della provincia.

Dopo la lettura dei messaggi augurali seguirà l’allocuzione del Comandante Ingegner Pietro Vincenzo Raschillà, che traccerà un bilancio delle attività del 2025 e illustrerà i valori fondanti dei Vigli del Fuoco tracciando gli elementi principali la loro storia, con il passaggio dai Civici Pompieri al Corpo Nazionale.


Il momento più solenne della cerimonia sarà costituito dalla decorazione del Labaro del Comando dei Vigili del Fuoco di Livorno con due medaglie:

- medaglia d’argento rilasciata il 15 giugno 1910 dall’allora Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell’Interno conferita al Corpo dei Civici Pompieri di Livorno per la partecipazione al tragico terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908. 

Tale seconda medaglia, è stata rinvenuta grazie al fattivo interessamento del Gruppo Storico creato in seno all’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco di Livorno;

- medaglia di bronzo rilasciata il 17 giugno 2023 dal Capo Dipartimento della Protezione Civile per la partecipazione ai drammatici eventi alluvionali di Livorno del 9 settembre 2017.

Successivamente, verranno consegnati le benemerenze e gli elogi per il personale operativo che si è distinto in particolari operazioni di soccorso quali:
- l’alluvione di Portoferraio del 13 febbraio 2025
- l’operazione di soccorso sulla spiaggia di Vada, nel comune di Rosignano Marittimo, del 29 giugno 2025
- il salvataggio sul ponte di Calignaia di Livorno del 1 novembre 2025.


Infine, verranno consegnate le benemerenze per merito sportivo a due storici canottieri del Gruppo Sportivo “Corrado Tomei” per la loro partecipazione alle Olimpiadi di Los Angeles 1984 e Barcellona 1992.

Al termine della giornata i Vigili del Fuoco di Livorno ringrazieranno tutti gli intervenuti dando prova delle loro capacità operative eseguendo un saggio professionale durante il quale verranno date dimostrazioni pratiche di manovre di soccorso in edifici attraverso l’utilizzo della scala italiana, tecniche di intervento rapido e messa in sicurezza per gli incendi auto riguardanti anche incidenti stradali e la gestione ed il controllo di un dardo di fuoco scaturito da una bombola di Gpl, offrendo una prova del livello di addestramento, della prontezza operativa e delle tecnologie a disposizione.

