Prima assoluta in Giappone per Mascagni con l’AI

Va in scena all'expo di Osaka una Cavalleria Rusticana ambientata nel 3025 e che sfrutta le potenzialità dell’intelligenza artificiale.

OSAKA — “La Toscana è terra di cultura, così abbiamo voluto che siano numerose le proposte culturali che esportiamo e presentiamo in Giappone ad Expo Osaka 2025. Domani a cavallo tra arte, tradizione e innovazione proporremo i progetti Mam e Post global village del Conservatorio Cherubini e di Isia di Firenze. Ma verrà rappresentata anche una versione particolare della Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, che arriva dal Festival livornese a lui dedicato”.

E’ con queste parole che il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha annunciato il debutto domani in Giappone del Mascagni Festival, con la prima assoluta di “Cavaller-IA Rusticana: L’amore ai tempi del digitale”, in programma presso il padiglione Italia di Expo Osaka, all’interno della settimana dedicata alla Regione Toscana.

Lo spettacolo, ambientato nel 3025, è realizzato in collaborazione con Italia Festival, è una produzione Mascagni Festival/Bernini srl ed avrà come protagonisti il soprano Rachel Jane Stellacci, il tenore Davide Piaggio ed il pianista Massimo Salotti; intelligenza narrante Aura-3025; tecnologia AI a cura di Borgo Interactive srl.



“Siamo felici che il Festival che abbiamo dedicato a Pietro Mascagni – spiega il sindaco di Livorno, Luca Salvetti – e giunto ormai alla sua quinta edizione, approdi in Giappone a rappresentare la cultura toscana con un’opera che è un mix tra la tradizione operistica e le nuove tecnologie e che si presenta come un’opera del futuro che decifra l’anima del passato, un viaggio tra algoritmi e memoria sensoriale. E noi proponiamo la ricchezza di Livorno come polo culturale e turistico toscano”.



Nasce così un’opera che fonde passato e futuro, uomo e macchina, Mascagni e algoritmi.