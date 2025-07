La Sicilia trionfa sul litorale

Sofia, dramma in aeroporto: passeggera lasciata a terra da Ryanair per il bagaglio a mano troppo grande

Miss Arte Moda Italia è stata eletta a Tirrenia: viene dalla Sicilia ed è una vera e propria bellezza mediterranea

PISA — Si è conclusa la Finale Nazionale di Miss Arte Moda Italia al Sunlight Park di Tirrenia (PI), che ha eletto Ilenia Cusumano proveniente dalla regione Sicilia come vincitrice assoluta dell’edizione 2015. Altre classificate Marica Caldari dalle Marche, Verdiana Cicio dalla Sicilia, Sabry Carniti dalla Toscana, Alessia Morucci dalla Toscana, Eleonora Moretuzzo dal Friuli Venezia Giulia, Carlotta Barsotti dalla Toscana, Masha Maria Gisperti dalla Basilicata, Gaia Galderisi dal Lazio – Fasce speciali: Miss Sport di Miss Arte Moda Italia, assegnata alla livornese Alessia Morucci, fascia realizzata in collaborazione con la Associazione Nazionale Atleti Azzurri ed Olimpici d’Italia, premiata dal loro Presidente Nazionale Gianfranco Baraldi con la presenza ed il supporto nella scelta di 23 fra campioni del mondo e campioni olimpici - Sezione talento: per il ballo Rosalba Barattini dalle Marche per il canto Giada Costantino dal Lazio e per la recitazione Angela Mandracchia dalla Sicilia.