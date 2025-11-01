Attualità sabato 01 novembre 2025 ore 14:05
Maltempo, allerta per temporali
La sala operativa della Protezione civile regionale ha diramato un codice giallo. Ecco le zone interessate
PROVINCE DI LIVORNO E PISA — Ancora maltempo su alcune zone della Toscana.
Perciò la sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un'allerta meteo di codice giallo per rischio idrogeologico e temporali forti sulla Toscana nord-ovest dalle ore 7 di domani domenica 2 Novembre fino alla mezzanotte.
Sono previste piogge sparse inizialmente sulle zone di nord-ovest in estensione al resto della regione dal pomeriggio con cumulati massimi fino a 80-100 millimetri e possibili temporali sparsi, localmente forti.
