Onorificenze della Repubblica, ecco gli insigniti

La cerimonia si è svolta questa mattina a Livorno. Ecco gli insigniti e una breve biografia

LIVORNO — Si è svolta questa mattina, mercoledì 18 Dicembre, presso i saloni di rappresentanza del Palazzo del Governo di Livorno, la cerimonia di consegna per il conferimento delle onorificenze dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”.

Presenti, insieme agli insigniti ed ai familiari le Autorità religiose, civili e militari, la Vice Presidente della Provincia, il Sindaco di Livorno, il Sindaco di Capoliveri e l’Assessore all’Urbanistica del Comune di Portoferraio.

Il Prefetto di Livorno ha rivolto a tutti i presenti un cordiale saluto ed ha espresso le più vive congratulazioni agli Insigniti, rivolgendo loro un sentito apprezzamento per l’impegno profuso nelle attività svolte da ciascuno, tale da ottenere un riconoscimento così elevato come l’Onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Così si è espresso il Prefetto: “Oggi, con questa cerimonia solenne, celebriamo donne e uomini che hanno dato un contributo straordinario alla nostra comunità e all'intera Repubblica, incarnando quei valori fondamentali su cui si fonda il nostro Paese. Livorno e la sua provincia sono terre di tradizione e di apertura, crocevia di culture e idee, culla di principi di solidarietà e impegno sociale. È in questo contesto, ricco di storia e di umanità, che voi, insigniti delle onorificenze della Repubblica Italiana, avete saputo distinguervi. Ognuno di voi, con il proprio esempio, ha contribuito al benessere del territorio, al progresso della nostra società e al rafforzamento del senso di comunità, valori a cui questa città è da sempre legata.”

Una riflessione attenta è stata rivolta dal Prefetto al momento attuale, denso di contingenze, a volte critiche, e sempre pieno di sfide.

“In un momento complesso come quello attuale, segnato da sfide globali ed esigenze locali, il vostro esempio diventa un faro per la nostra comunità: un segnale di speranza, di resilienza e di concretezza. - ha detto Dionigi - È grazie a persone come voi che la nostra provincia, dalle colline dell'entroterra fino alla costa e alle isole dell'Arcipelago Toscano, può guardare con fiducia al futuro. Il legame tra territorio e cittadinanza trova oggi la sua espressione più alta: questa cerimonia ci ricorda che dietro ogni riconoscimento c'è un percorso di impegno costante, di rispetto per gli altri e di dedizione al bene comune. Siamo grati a voi per aver reso più forte, più solidale e più unita questa nostra comunità. Dal mondo del lavoro e dell'imprenditoria alle professioni, dal volontariato alla cultura, fino al servizio pubblico e civile, i vostri percorsi rappresentano storie di impegno, sacrificio e dedizione. Livorno, città dal cuore generoso e dal carattere fiero, e la sua Provincia sono orgogliose di onorare oggi i suoi concittadini migliori. La vostra opera è testimone di quanto il senso civico e la responsabilità individuale siano determinanti per il bene comune.”.

Un sincero apprezzamento è stato inoltre, rivolto alle famiglie che sostengono l’impegno degli insigniti:”Desidero inoltre ringraziare le vostre famiglie, che con discrezione e affetto vi hanno sostenuto nei vostri percorsi. A nome di tutte le istituzioni, vi esprimo la più sincera gratitudine: il vostro esempio rappresenta un modello per i giovani e per tutti coloro che desiderano rendere la propria terra un posto migliore..Concludo augurando a ciascuno di voi di proseguire con lo stesso spirito e la stessa passione che oggi celebriamo. La città di Livorno, la sua provincia e tutta la nostra Repubblica hanno bisogno di donne e uomini come voi. Auguri di un santo Natale e di un felice Anno Nuovo.”

Il riconoscimento, conferito con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi della legge 3 marzo 1951, n. 178, è: “destinato a ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte ai fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari”.

Qui di seguito l'elenco delle persone insignite con le motivazioni e i relativi riconoscimenti.

CAVALIERI OMRI

Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana dpr 2 Giugno 2024

Mauro Martelli, presidente dell’Associazione Sportlandia. Comune Livorno

"Atleta di livello internazionale nella specialità indoor rowing del canottaggio, nel 2009 ha costituito l’Associazione Sportlandia, ricoprendo fino ad oggi la carica di Presidente. L’Associazione Sportlandia si propone, a titolo gratuito, di promuovere ed insegnare lo sport agli atleti con disabilità intellettiva e ad oggi annovera oltre 90 atleti e 45 volontari. L’Associazione collabora da tempo con il Comune di Livorno, che segnala casi di ragazzi con particolari criticità, i quali vengono inseriti nei vari gruppi per svolgere attività sportiva. Nel 2012, dopo essergli stata diagnosticata una grave malattia, Mauro Martelli nonostante le cure chemioterapiche ha continuato l’affiancamento ai suoi ragazzi. Prosegue infatti anche l’attività agonistica nel canottaggio, vincendo il titolo italiano di indoor rowing.

Mauro Martelli ha raggiunto livelli di assoluta eccellenza, avendo conquistato 27 titoli italiani, una medaglia d’oro e due d’argento ai campionati europei ed avendo stabilito 20 primati mondiali sia individuali che con il team Italia Indoor Rowing. Nel 2020 ha pubblicato il libro L’Amore conta, in cui descrive come lo sport abbia sostenuto il suo percorso per superare il tumore. Il Libro è stato distribuito gratuitamente in tutti i reparti di oncologia toscani a testimonianza della fondamentale forza di volontà che permette di affrontare anche le sfide più difficili".

Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana dpr 2 giugno 2024

Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri Saverio Corigliano. Comune Portoferraio

"Ha prestato servizio dal 1995 al 2012 all’Isola d’Elba, svolgendo vari incarichi presso la Stazione e presso la Compagnia Carabinieri di Portoferraio. Dal 2012 al 2022 ha prestato servizio presso la Stazione Carabinieri di Livorno Centro e presso la Compagnia di Livorno. Dal settembre 2022 ricopre l’incarico di Comandante del Nucleo Comando del 4° Nucleo Elicotteri CC di Pisa. Nel febbraio 2008 gli è stata conferita l’attestazione di pubblica benemerenza e nel 2014 ha ricevuto la medaglia d’argento al merito di lungo comando".

Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana dpr 2 giugno 2024

Luogotenente Carica Speciale della Guardia di Finanza Giovanni Macolino.

"Dall’agosto 1994 ha prestato servizio presso la Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Portoferraio, dove per oltre 20 anni ha svolto prevalentemente incarichi di Comandante di varie unità navali del Corpo. Dal 2015 presta servizio presso la Compagnia di Portoferraio, Sezione Operativa Volante. Nel corso della carriera ha ottenuto 4 encomi e 4 elogi, il diploma di benemerenza per atti di eroismo rilasciato nel 1999 dalla Fondazione “Carnegie”, l’attestato di benemerenza al Valor Civile rilasciato nel 2001 dal Ministero dell’Interno e nel 2023 la Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare".

Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana dpr 2 giugno 2024

Capitano dell’Arma dei Carabinieri Giuseppe Boccia. Comune Di Portoferraio

"Dopo un’esperienza quinquennale nell’Aeronautica Militare, nel 2009 si arruola nell’Arma dei Carabinieri frequentando il corso di formazione per allievi marescialli. Al termine del corso formativo presta servizio in Sicilia, presso varie Stazioni Carabinieri delle Isole Eolie. Nel 2015 vince il concorso per allievi ufficiali e al termine del corso di applicazione viene assegnato al Comando Provinciale di Potenza come Comandante del Nucleo operativo e radiomobile. Nell’agosto 2020 viene trasferito al Comando Provinciale di Lecce con l’incarico di Comandante alla I^ sezione del Nucleo Investigativo Del Reparto Operativo dell’Arma, contribuendo in maniera determinante alla soluzione di numerose indagini afferenti anche gravi casi di criminalità. Nel 2022, con decreto del Prefetto di Lecce, viene nominato per l’Arma dei Carabinieri membro della commissione ministeriale istituita ai fini dello scioglimento per infiltrazioni mafiose del Comune di Squinzano, nonché membro del nucleo di supporto All’Agenzia Istituita per la Confisca dei Beni Confiscati Alla Criminalità Organizzata. Dall’agosto 2023 ricopre l’incarico di Comandante della Compagnia Carabinieri di Portoferraio".

Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana dpr 2 giugno 2024

Generale di Divisione dell’Esercito Italiano Alessandro Grassano. Comune di Livorno.

"Dopo aver frequentato l’Accademia Militare di Modena viene assegnato al 185° Reggimento Artiglieria Paracadutisti Folgore di Livorno, partecipando negli anni successivi a numerose missioni all’estero (Bosnia, Kosovo, Afghanistan, Iraq). Tra i diversi incarichi ricoperti, è stato Comandante del Battaglione Allievi presso l’Accademia Militare dell’Esercito di Modena e Capo Sezione Operazioni Terrestri presso il Comando Operativo di Vertice Interforze di Roma. Dal 2016 al 2018 è stato Comandante del 185° Reggimento Ricognizione Acquisizione Obiettivi della Folgore e dal 2018 al 2021 Capo Centro Operativo del Comando Operativo di Vertice Interforze, dove ha anche gestito la sala operativa Covid. Con il grado di Generale di Brigata, nel 2021 ha assunto il comando della Missione Bilaterale Italiana a sostegno della Repubblica del Niger e successivamente è stato nominato Vice Capo del III° Reparto Direzione Strategica e Cooperazione Militare dello Stato Maggiore della Difesa. E’ stato promosso Generale di Divisione a decorrere dal 1° gennaio 2024".

UFFICIALI OMRI

Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana dpr 2 giugno 2024

Brigadiere Capo della Guardia di Finanza Maurizio De Simone. Comune di Portoferraio.

"Arruolato nel 1984, ha prestato servizio presso il Battaglione Allievi della Guardia di Finanza di Portoferraio in qualità di Istruttore di tiro. Nel 1998 è stato assegnato alla Compagnia Guardia di Finanza di Portoferraio, prestando sino ad oggi servizio presso il Nucleo Mobile della medesima Compagnia. Nel corso della sua attività professionale ha ottenuto 2 encomi solenni, 7 encomi semplici e 2 elogi dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Livorno".

Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana dpr 2 giugno 2024

Generale di Brigata della Guardia di Finanza in congedo Massimo Licciardello. Comune di Livorno.

"Dopo aver frequentato l’Accademia della Guardia di Finanza, ha prestato servizio presso due Tenenze di confine con la Svizzera ed è stato poi assegnato al Battaglione Allievi della Guardia di Finanza di Portoferraio. Successivamente ha comandato le Compagnie di Erba (CO) e Livorno, prestando poi servizio al Nucleo di Polizia Tributaria di Pisa e poi al Nucleo di Polizia Tributaria di Firenze. Dopo un periodo al Comando Regionale di Firenze, dal 2010 ha comandato il II° Gruppo della Guardia di Finanza di Genova, per essere poi trasferito al Comando Provinciale di Parma. Dal 2019 al 2022 ha ricoperto l’incarico di Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Prato. Nel corso della sua attività di servizio, ha ricevuto numerosissimi riconoscimenti e benemerenze".

Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana dpr 2 giugno 2024

Ammiraglio di Divisione della Marina Militare Alberto Sodomaco. Comune di Livorno.

"Dal 1988 al 1992 ha frequentato il Corso Normale di Stato Maggiore presso l’Accademia Navale di Livorno ed ha effettuato il suo primo imbarco sulla Fregata Maestrale. Negli anni seguenti ha prestato servizio su diverse unità navali, partecipando alle Operazioni “Di.Na.K.” ed “Allied Force” durante la campagna Alleata in Kosovo. Tra gli altri numerosi incarichi ricoperti, è stato Capo Componente Armi e Capo Reparto Operazioni sulla Portaerei Giuseppe Garibaldi, partecipando all’Operazione “Enduring Freedom” nel Mare Arabico in supporto alle attività condotte in Afghanistan contro il terrorismo internazionale. Comandante della Fregata Libeccio ha partecipato alle operazioni NATO per il contrasto al fenomeno della pirateria in Corno d’Africa. Dal 1° ottobre 2015 al 1° ottobre 2016 è stato il sesto Comandante della Portaerei Cavour. Tra i vari incarichi svolti nell’ambito dell’Accademia Navale di Livorno, è stato Comandante alla Classe dal 2005 al 2008 e poi Direttore dei Corsi Allievi dal 2012 al 2015. Il 1 gennaio 2019 è stato promosso Contrammiraglio. E’ stato Comandante della 3^ Divisione Navale, Comandante della Italian Amphibious Task Force e Vice Comandante delle Forze Marittime Italiane. Ha ricoperto, inoltre, gli incarichi di Capo del Reparto Anfibio dello Stato Maggiore della Marina Militare, Comandante della Forza Anfibia presso il Comandante in Capo della Flotta e Vice Capo Reparto Direzione Strategica e Cooperazione Militare presso lo Stato Maggiore della Difesa".