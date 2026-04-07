Servizio civile Asl, prorogato il bando

Ecco le informazioni dell'Asl per fare domanda. Ci sono posti riservati anche per giovani con minori opportunità

PROVINCE DI LIVORNO E PISA — È stato prorogato a giovedì 16 Aprile 2026 il termine per presentare domanda per la selezione ad uno dei 74 posti disponibili nel progetto di servizio civile universale di cui 24 riservati ai Giovani con Minori Opportunità, finanziato dal Dipartimento delle Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale.

Il progetto presentato dall’Azienda USL Toscana nord ovest si colloca tutto il territorio di propria competenza (Massa Carrara, Versilia, Lucca, Pisa e Livorno).

La documentazione relativa al bando è consultabile a questo link.



Il servizio civile ha una durata complessiva di 12 mesi che viene retribuita con un assegno mensile pari a 519,47 euro. I progetti presenti dall’Azienda USL Toscana nord ovest prevedono un impegno di 25 ore settimanali da effettuarsi nell’arco di cinque giorni, compresi tra lunedì e sabato, con obbligo da parte del volontario di partecipare alla formazione generale, specifica e di tutoraggio.



Nel dettaglio le sedi di attuazione dei progetti e la suddivisione dei posti disponibili:

Presidio Ospedaliero Piombino via Carlo Forlanini Livorno posti 4 di cui 1 riservato a GMO;



Presidio Ospedaliero Livorno Viale Vittorio Alfieri, posti 12 di cui 4 riservati a GMO;



Presidio Ospedaliero Cecina via Montanara posti 4 di cui 1 riservato a GMO;

Presidio Ospedaliero Volterra Borgo San Lazzero, posti 4 di cui 1 riservato a GMO.



Gli aspiranti operatori volontari dovranno produrre domanda di partecipazione indirizzata direttamente all’Ente Azienda USL Toscana Nord Ovest, codice accreditamento SU00503, che realizza il progetto prescelto esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone al seguente indirizzo:

https://domandaonline.serviziocivile.it

entro e non oltre le ore 14 di giovedì 16 Aprile 2026



L’elenco dei giovani ammessi alla selezione, il calendario dei test e dei colloqui (giorni, orari, luogo dove si svolgeranno le prove selettive) verrà pubblicato sul sito della Azienda USL Toscana nord ovest (www.uslnordovest.toscana.it) nella sezione “servizio civile” e/o“bandi e concorsi”.

Per informazioni è possibile rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13: ai numeri telefonici 0587-273.599 oppure 348-06.55.746; alle e-mail rossana.guerrini@uslnordovest.toscana.it e servizio.civile@uslnordovest.toscana.it.