Alto Tirreno, ecco il nuovo Piano dei porti

Il sistema portuale livornese avvia una nuova pianificazione per adeguarsi alle tempeste geopolitiche ed economiche

PROVINCIA DI LIVORNO — Il sistema portuale dell’Alto Tirreno inaugura una nuova stagione di pianificazione integrata per rispondere alle tempeste geopolitiche ed economiche globali.

Lo fa attraverso il Piano Operativo Triennale (POT) 2026-2028 varato dalla Port Authority e approvato stamani all’unanimità dal Comitato di Gestione.



Come spiegano in una nota dall'Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale, non si tratta di un semplice documento burocratico di programmazione ma di una vera e propria svolta politica e amministrativa che punta a ricostruire, insieme a istituzioni e comunità portuale, le priorità di sviluppo di un quadrante decisivo per l'economia italiana.



La novità più rilevante è il metodo. Il POT 2026-2028, che nei giorni precedenti è stato illustrato anche ai rappresentati dell'Organismo di Partenariato, è l’atto di avvio di una piattaforma strutturata di confronto: gli Stati Generali del Sistema Portuale, la piattaforma di confronto, ascolto, verifica e indirizzo annunciata dal Presidente Davide Gariglio a novembre del 2025 con l'obiettivo di selezionare le priorità, valutare l’efficacia degli interventi e, ove necessario, aggiornare progressivamente programmi e allocazione delle risorse.



In un mercato globale segnato da una fortissima volatilità, dalla riorganizzazione delle catene logistiche e da crescenti complessità finanziarie, il Piano supera la logica del documento statico.

Sarà invece uno strumento dinamico, un "organismo vivo" che utilizzerà gli Stati Generali come cabina di regia permanente per ascoltare il territorio.



Il Piano nasce all'interno di una cornice internazionale profondamente mutata. Il Mediterrano è tornato al centro degli equilibri geopolitici ed energetici mondiali. Le tensioni sulle principali rotte marittime globali dimostrano che la stabilità delle catene di approvvigionamento non è più un dato scontato.



Il concetto di fondo da cui prende le mosse il documento programmatico della Port Authority è che il bacino mediterraneo non può più essere considerato la "periferia" d'Europa, ma il fulcro in cui si riorganizzano le relazioni economiche e industriali tra il vecchio continente, il Nord Africa e il Medio Oriente. In particolare, la sponda sud sta vivendo una forte integrazione produttiva. Per i porti dell'Alto Tirreno questo scenario apre praterie di opportunità: l'obiettivo è costruire corridoi logistici ed energetici strutturati, trasformando i porti da semplici banchine di transito merci a veri e propri nodi strategici di sicurezza nazionale e innovazione tecnologica.



La forza del sistema portuale toscano risiede nella complementarità dei suoi scali. Livorno si conferma il principale motore operativo del sistema, trainato dai traffici commerciali — dove vanta una leadership consolidata nel comparto Ro-Ro e nello short sea shipping — e dall'efficienza dei suoi terminal container, passeggeri e crociere, supportati da una forte vocazione industriale ed energetica.



La Darsena Europa rappresenta l’investimento strategico più importante per questo scalo portuale e per il futuro dell'Alto Tirreno. L'AdSP è cosciente che la piena operatività della maxi-opera si colloca oltre l'orizzonte temporale del Piano 2026-2028. Per questo motivo, il POT si muove su un binario a doppia velocità. Da un lato prepara il terreno per la trasformazione futura; dall'altro mette in campo azioni per garantire che i porti attuali rimangano efficienti, competitivi e saldamente inseriti nelle grandi rotte di traffico mondiali. Tra i principali obiettivi già individuati vi è il completamento del percorso che dovrà condurre, entro la fine dell’anno, all’avvio delle procedure per l’individuazione dell’operatore privato cui affidare il completamento e la successiva gestione del futuro terminal container.



E poi c'è Piombino, che rappresenta il secondo pilastro strategico del sistema. Grazie alla disponibilità di spazi, grandi fondali e nuovi accosti, il porto si candida a diventare un ecosistema industriale avanzato. Il Piano prevede di accelerare la messa in funzione delle aree disponibili per attrarre investimenti legati alla cantieristica, alla logistica industriale, all'impiantistica energetica e alla produzione di tecnologie per la transizione ecologica. La sfida strategica risiede nel portare a termine i lavori delle banchine, un percorso che prende il via con l'investimento di 92 milioni di euro per la banchina nord dello scalo portuale.



Il Piano dedica inoltre un'attenzione specifica agli scali dell'Arcipelago Toscano – Portoferraio, Rio Marina, Cavo e Capraia. Questi porti introducono nel sistema la dimensione fondamentale della continuità territoriale, della sostenibilità ambientale e del turismo marittimo d'eccellenza. La sfida, in questo caso, sarà lo sviluppo di modelli di mobilità pulita e di servizi di accoglienza capaci di tutelare il patrimonio naturale senza frenare l'economia delle isole.



Il futuro del sistema portuale dell’Alto Tirreno si gioca anche sulla partita decisiva della transizione ecologica e di quella digitale, mentre una particolare attenzione è dedicata dal POT fin da subito ai temi del lavoro portuale, della formazione professionale e della regolazione del lavoro temporaneo, nella convinzione che la competitività dei porti debba fondarsi non soltanto sulle infrastrutture, ma anche sulla qualità delle competenze, sulla sicurezza e sulla valorizzazione del capitale umano.



"Il POT 2026-202 si presenta come uno strumento di apertura e responsabilità condivisa. - afferma il presidente dell'AdSP, Davide Gariglio - Governare questa transizione - aggiunge -significa fare in modo che ogni singolo scalo, secondo la propria specifica vocazione, contribuisca alla ricchezza del Paese, proiettando l'Alto Tirreno nel futuro della logistica europea”.



È dentro questa prospettiva che il sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale intende interpretare il proprio ruolo nei prossimi anni, rafforzando la propria funzione di piattaforma strategica per il Mediterraneo, per il sistema logistico nazionale e per le comunità che vivono intorno al mare.

“Il POT – dichiara ancora il primo inquilino di Palazzo Rosciano - non rappresenta un punto di arrivo ma l’avvio di un percorso di confronto e di assunzione di responsabilità”.



Gli Stati Generali saranno secondo il presidente dell’AdSP uno strumento di lavoro per individuare le priorità condivise del sistema portuale: “I porti dell’Alto Tirreno dispongono di grandi potenzialità e il compito dell’Autorità Portuale è quello di creare le condizioni affinché tali opportunità possano tradursi in crescita economica, occupazione qualificata e sviluppo per i territori”, conclude Gariglio.