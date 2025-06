Usa attaccano Iran, Trump: «Spettacolare successo militare, il bullo del Medio Oriente deve fare la pace» Usa attaccano Iran, Trump: «Spettacolare successo militare, il bullo del Medio Oriente deve fare la pace»

Politica domenica 23 giugno 2024 ore 12:00

Ballottaggio, l'affluenza alle 12

Foto di archivio

Sono quattro i Comuni in provincia di Livorno in cui i cittadini sono chiamati a votare al secondo turno per scegliere fra due candidati a sindaco

PROVINCIA DI LIVORNO — Nei Comuni di Collesalvetti, Rosignano Marittimo, Piombino e Cecina i cittadini sono chiamati al voto attraverso il ballottaggio fra due candidati a sindaco. I seggi elettorali sono aperti da questa mattina alle 7 e alle 12 l'affluenza al voto è stata la seguente: Comune di Cecina 10,40% (al primo turno 21,84%) Comune di Collesalvetti 8,82% (al primo turno 19,64%) Comune di Piombino 16,25% (al primo turno 24,46%) Comune di Rosignano Marittimo 7,99% (al primo turno 21,20%). L'affluenza complessiva in provincia di Livorno alle 12 di oggi è stata dell'11,21% rispetto agli aventi diritto al voto, al primo turno era stata del 22,10%. I seggi resteranno aperti fino alle 23 di oggi, domenica 23 Giugno. Sarà possibile votare anche domani, lunedì 24 Giugno dalle 7 alle 15. Una volta terminate le votazioni si passerà allo spoglio delle schede elettorali.