Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 20:55 METEO:LIVORNO15°20°  QuiNews.net
Qui News livorno, Cronaca, Sport, Notizie Locali livorno
Mercoledì 06 Maggio 2026
Tutti i titoli:
Virus da zanzara tigre, falso allarme Ospedale, chiuse alcune aree per lavori Mobilità, accordo fra Telepass e Ancim Arriva la finale di Giocosport
corriere tv
Luciano Ligabue inaugura l’Unipol Dome: lo spettacolo «La Prima Notte» live nell’arena milanese
Luciano Ligabue inaugura l’Unipol Dome: lo spettacolo «La Prima Notte» live nell’arena milanese

Cronaca Venerdì 27 Marzo 2026 ore 18:15

Febbre Dengue, due ricoverati in ospedale

Condividi

Un uomo ed una donna si erano presentati al Pronto soccorso di Cecina. Avviata la disinfestazione



PROVINCIA DI LIVORNO — Due casi di Dengue sono stati diagnosticati ad abitanti, un uomo e una donna, della provincia di Livorno di circa 30 anni di ritorno da un soggiorno nel Sud-Est Asiatico. 

Come spiega l'Asl in una nota, i due, presentatisi al Pronto soccorso di Cecina con sintomi febbrili, sono stati sottoposti a specifici accertamenti resi necessari dal recente soggiorno in area tropicale, che hanno consentito una diagnosi tempestiva grazie anche al supporto del personale del reparto di Malattie Infettive.


I pazienti, che non rappresentano attualmente un rischio diretto di contagio per altre persone e non presentano criticità cliniche, sono tenute sotto osservazione nel reparto di Malattie Infettive diretto dal primario Spartaco Sani.

L’Igiene e Sanità Pubblica della Azienda USL Toscana nord ovest, ricevuta la segnalazione del caso, ha richiesto un intervento precauzionale di disinfestazione in prossimità del reparto ospedaliero. 

La Dengue, infatti, può essere trasmessa in modo indiretto qualora una zanzara del genere Aedes – come la zanzara tigre – punga una persona infetta nei primi giorni di malattia e, successivamente, trasmetta il virus pungendo un altro individuo. 

Per questo per la tutela della salute pubblica risulta necessario abbassare rapidamente la densità di zanzare nella zona dove il malato ha soggiornato, al fine di ridurre ulteriormente il rischio, seppur remoto, di innesco di una trasmissione autoctona di arbovirosi.

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Il divieto è stato disposto in seguito alle forti piogge iniziate stanotte (4 e 5 maggio) e proseguite stamattina 5 maggio
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Adolfo Santoro

Franco Cambi

DISINCANTATO

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Attualità

Virus da zanzara tigre, falso allarme

Attualità

Ospedale, chiuse alcune aree per lavori

Attualità

Mobilità, accordo fra Telepass e Ancim

Sport

Arriva la finale di Giocosport