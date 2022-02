Fioretto a squadre, brillano le stelle toscane

Tommaso Martini e Giulio Lombardi vincono con gli azzurrini la prova di Coppa del Mondo Under 20. Federscherma: "Un successo che sa di conferma"

SABADELL — Gli azzurrini del fioretto si impongono sui francesi e si aggiudicano la prova di Coppa del Mondo Under 20 a Sabadell, in Spagna. In squadra brillano due stelle toscane: si tratta di Tommaso Martini (atleta dei carabinieri che si allena al club scherma Agliana) e Giulio Lombardi (Fides Livorno).

"Un successo che sa di conferma dopo la vittoria di Aix En Provence" sottolinea Federscherma in una nota.

In finale contro la Francia, il team guidato dai maestri Stefano Barrera e Giuseppe Pierucci, tecnico livornese che seguirà il quartetto anche agli Europei di Novi Sad, si è imposto sulla Francia con il punteggio di 45-33. Nei match precedenti nessuno era riuscito ad andare oltre le 28 stoccate. Un'ottima premessa in vista dei campionati europei che inizieranno questo fine settimana.