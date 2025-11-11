Questo sito contribuisce alla audience di 
martedì 11 novembre 2025
Politica martedì 11 novembre 2025 ore 11:45

Diop, "porterò la mia generazione in ogni scelta"

Mia Diop Bontou ed Eugenio Giani

La nuova assessora e vicepresidente regionale, di origine livornese, ha affidato ai social le sue emozioni e dichiarazioni e la gratitudine per Livorno



TOSCANA — "Sono emozionata, non lo nascondo. Il presidente Eugenio Giani, che ringrazio, mi ha nominata vicepresidente della Regione Toscana".

Lo ha scritto su Facebook la nuova assessora e vicepresidente della giunta regionale toscana Mia Diop Bintou, originaria del Livornese.

"Quando mi è arrivata la sua proposta, la testa si è riempita di domande. - ha raccontato Diop Bintou - 
E la risposta l’ho trovata dove tutto è iniziato: Livorno. Perché quello che sono viene da lì. Dalle scuole, dai circoli, dai tavoli in cui si discute per ore, dalla mia prima esperienza nelle istituzioni locali".


"Da una città che mi ha insegnato che l’impegno non è mai individuale. - ha proseguito -  Che quando ti affidi alla comunità, non cammini mai da sola.
Quando a dieci anni, sul palco del Terminal Crociere, dissi che volevo essere riconosciuta per ciò che ero, non sapevo cosa sarebbe arrivato dopo. Sapevo solo che le parole contano e che bisogna sostenerle in ogni passo del proprio percorso".

"Oggi la mia generazione vive tra affitti impossibili, lavori precari, genitori verso cui non si vuole pesare ma da cui non si riesce a staccarsi.
Ne faccio parte anch’io. E proprio per questo voglio portarla dentro ogni scelta e ogni decisione".

"Quindi sì, è una responsabilità grande.
E sì, magari oggi mi tremano un po’ le mani.
Ma sono le mani di una generazione che sa di voler fare e che vuole avere la possibilità di poter fare. - ha proseguito - Essere nominata vicepresidente della Toscana a 23 anni significa anche questo: non è vero che i giovani devono aspettare il loro turno, come sostengono quelli che ci vorrebbero tener lontani da tutto.
La verità è che il turno non arriva mai, se non siamo noi a prendercelo".

"Oggi posso dire una cosa semplice: noi ci siamo. Con le nostre storie, i nostri studi, le nostre battaglie, i nostri valori, la nostra faccia.
Per una Toscana che non si limiti ad amministrare l’esistente, ma che allarghi lo spazio dei diritti e delle possibilità per tutte e per tutti, ogni giorno", ha concluso.

